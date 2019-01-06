В Рождественскую ночь московский городской транспорт будет работать дольше обычного
Как сообщается на портале правительства Москвы, воспользоваться метро, МЦК и пригородными электричками можно будет до 02:00. Также к услугам пассажиров 13 регулярных ночных маршрутов автобусов.
Комментарии1
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danko1 06 января 2019 | 23:11
А "патриарха" Гундяева опять коллеги в штатском из ФСО охраняют, стоя позади него.
И после этого можно ли говорить, что торгаш Гундяев верит в Бога?