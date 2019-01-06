Бывший футболист сборной Англии по футболу Уэйн Руни 16 декабря был задержан в аэропорту Вашингтона

Он был пьян и нецензурно ругался. Как пишет британская «Гардиан», 33-летний футболист был взят под стражу, а затем освобожден под подписку о невыезде, оплатив при этом штраф в 116 долларов. Лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии сейчас выступает за клуб североамериканской Главной футбольной лиги «Ди Си Юнайтед».