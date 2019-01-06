Поставка российских самолетов Sukhoi Superjet 100 в Иран откладывается на неопределенный срок
Сделку заблокировал американский Минфин, не выдав экспортный сертификат. Более 10% комплектующих SSJ-100 производятся в США, поэтому для поставок лайнеров требуется разрешение американских властей, которое, по словам представителя Ассоциации иранских авиалиний, российская сторона получить не смогла. Иран заключил предварительное соглашение о покупке 40 самолетов SSJ-100 для двух местных авиакомпаний на общую сумму более двух млрд. долл.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ura_123 06 января 2019 | 23:16
Чё там портяноиды постоянно талдычат про кирдык доллару?
Даже рассейский кукурузник без ведома США продать нельзя))))
dmast79 06 января 2019 | 23:22
ura_123: Что хохлоиды, ловите зраду!
"
Главной целью создания версии SSJ100R стало импортозамещение применяемых на SSJ100 американских систем и компонентов, что позволит осуществлять продажи этих самолетов без получения соответствующих экспортных лицензий США. В частности, из-за доли использующихся в "базовых" SSJ100 американских комплектующих более 10%, их поставки в Иран невозможны без разрешения из США. Российская сторона в 2017 году подала заявку на получение экспортной лицензии для продажи SSJ100 в Иран в Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC), однако таковые лицензии не получены до сих пор, и, по всей видимости, вследствие нынешнего характера американо-иранских и американо-российских отношений не будут выданы в принципе.
По известным данным, на "импортозамещенной" версии SSJ100R главными изменениями станут замена вспомогательной силовой установки Honeywell R220 на установку ТА18-100С производства ПАО «Научно-производственное предприятие „Аэросила» (Ступино, Московская область), установка инерциальной навигационной системы российского производства (поставщик сейчас выбирается, претендентами являются компании КРЭТ и АО "ЛАЗЕКС"), ряда других агрегатов и систем полностью российского производства (в частности, электросистемы, гидравлической системы и трубопроводов), полная "локализация" интерьера пассажирского салона."
dmast79 06 января 2019 | 23:25
ura_123: Мы, как видишь, работаем. А ты свой "Антонов" проскакал)))
Да и как же иначе - зачем вам самолёты и авиаконструкторы?
"Как сообщают украинские СМИ, 2 января на Украине полицейскими был избит известный авиаконструктор компании "Антонов" Виктор Ковальский.
81-летнего Ковальского избивали трое неизвестных. Далее двое полицейских потащили пожилого человека в машину. Со временем выяснилось, что нападавшие приняли его за валютного менялу и мошенника, который обманул одного из них на десять тысяч долларов.
В результате побоев у Ковальского медики зафиксировали травмы спины, повреждение зубного ряда и сотрясение мозга. Инженер обратился в полицию. По факту избиения открыто уголовное дело.
Конструктор Виктор Ковальский полвека проработал в авиастроении. С его участием создавались всемирно известные Ан-74 и транспортный самолёт Ан-225 "Мрия", которым так гордится Украина."
Какие нах свинопасам самолёты? Вручат тебе вантуз, будешь чистить поляку сортир!
polsan 06 января 2019 | 23:21
Мы приняли твердое решение пока отказаться от продажи самолетов в Иран в нынешних условиях с учетом наличия 22% прямого американского оборудования…. Как только мы уйдем ниже 10%, то мы к этому вопросу вернемся», — сказал Рубцов на пресс-конференции во время авиасалона BIAS-2018 в Бахрейне.
oneoretwo 06 января 2019 | 23:25
...нефтедоллары разворовали на домики на лазурном берегу, похерив технологическое перевооружение страны, вот и утирайтесь, плешивые недоумки...