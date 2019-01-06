Поставка российских самолетов Sukhoi Superjet 100 в Иран откладывается на неопределенный срок

Сделку заблокировал американский Минфин, не выдав экспортный сертификат. Более 10% комплектующих SSJ-100 производятся в США, поэтому для поставок лайнеров требуется разрешение американских властей, которое, по словам представителя Ассоциации иранских авиалиний, российская сторона получить не смогла. Иран заключил предварительное соглашение о покупке 40 самолетов SSJ-100 для двух местных авиакомпаний на общую сумму более двух млрд. долл.