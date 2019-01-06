Британские власти установил все детали покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию
По сведениям Телеграф, раскрыта вся цепочка людей, участвовавших в операции по отравлению экс-сотрудника ГРУ и его дочери. Источники издания утверждают, что теперь ГРУ понадобятся десятилетия, чтобы восстановить свои прежние позиции в Великобритании.
Комментарии8
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ts 06 января 2019 | 23:13
Вот тебе и доктор Мишкин... Полечил называется...
pattrick1 06 января 2019 | 23:20
Британские власти установил все детали покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию...
Бред какой-то. В деле отравления Скрипалей британские власти знали всё заранее, план операции "Новичок" был готов и подписан за неделю до начала операции.
djuga 06 января 2019 | 23:25
ts: Вот тебе и доктор Мишкин...
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Теперь дело направят в британский суд. Разумеется, обвиняемых там не будет. Но, полагаю, что это не помешает английскому суду назвать всех виновных - от любителей солберийских шпилей, до хозяев шпилей Кремля.
kaplan911 06 января 2019 | 23:15
Уважуха спецслужбам Великобритании.
Не дармоеды......как наши.
ts 06 января 2019 | 23:19
kaplan911: Наши же только за Навальным смотрят. Даже в Таиланде следят за его семьёй... А британцы следят за всеми , кто шпилется, и не только в
Солсбери...
cromwel 06 января 2019 | 23:22
По всей видимости в британских спецслужбах работают действительно профессионалы
glotov 06 января 2019 | 23:26
cromwel: Угу. Профессионалы-сценаристы и профессионалы-режиссеры.
kara 06 января 2019 | 23:24
так кто отравил Скрипалей??? и где Скрипали???