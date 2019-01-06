Британские власти установил все детали покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию...

По сведениям Телеграф, раскрыта вся цепочка людей, участвовавших в операции по отравлению экс-сотрудника ГРУ и его дочери. Источники издания утверждают, что теперь ГРУ понадобятся десятилетия, чтобы восстановить свои прежние позиции в Великобритании.