Американский десантный корабль-док «Форт-Макгенри», пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря
После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. В командовании 6-м флотом США этот поход называют рутинным. В соответствии с Конвенцией Монтрё военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря максимум двадцать одни сутки.
Комментарии10
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kaplan911 06 января 2019 | 23:12
Это как усмирительная рубашка в палате № 6......для буйно помешанных.
Агрессоров.
pattrick1 06 января 2019 | 23:17
Американский десантный корабль-док «Форт-Макгенри», пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря...
В.Путин, Кирилл, С.Лавров, С.Шойгу сбежали в Северную Корею, Евгений Пригожин уже в ЦАР, Владимир Соловьёв с Дмитрием Медведевым - по дороге в Тоскану.
sandro_007_ 06 января 2019 | 23:20
pattrick1:
Навальный с семьей тоже подстраховался. Тайским супчиком балуются.
pattrick1 06 января 2019 | 23:27
sandro_007_:
Он может опоздать, если завтра "Форт-Макгенри" подойдёт к Керченскому мосту, то президентом России станет Илья Яшин или Дмитрий Гудков, и это только лишь потому, что кто-то на стороне ел обезьяньи супчики.
good_water 06 января 2019 | 23:19
kaplan911:
И кто у нас буйно помешанный агрессор?!
США или Украина?!
mayk19_10 06 января 2019 | 23:23
good_water: И кто у нас буйно помешанный агрессоп?
США или Украина...
У вас в вашей российской психушке-Путин!!!!
good_water 06 января 2019 | 23:15
Кончать эту конфронтацию давно пора
Плохо может кончится эта в кораблики игра!
kreamssdick 06 января 2019 | 23:17
Пора кончать Путлера Вовку,
а то всей России грозит голодовка.
cromwel 06 января 2019 | 23:24
Видимо ВМФ США намекает что Вове пора надрать задницу за его проделки. Приемами дзюдо Вова не отобьется
andreyoo 06 января 2019 | 23:25
в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.
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Ну? И чего ж тогда с придыханием отслеживать каждую его милю?
И ведь хомячки каждый раз надеятся на что-то.