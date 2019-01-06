В Рождественскую ночь московский городской транспорт будет работать дольше обычного
Как сообщается на портале правительства Москвы, воспользоваться метро, МЦК и пригородными электричками можно будет до 02:00. Также к услугам пассажиров 13 регулярных ночных маршрутов автобусов.
Комментарии1
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encopresis 06 января 2019 | 22:21
Ага, Собянин и его Парковщик уже сделали отличный подарок жителям ВАО - от Щелковской до Курской только в набитом автобусе с черепашьей скоростью до 9 января. Якобы ремонт метро. Врут, наверняка!