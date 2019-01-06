Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Рождеством
Утром патриарх Кирилл возглавил служение Божественной литургии в Храме Христа Спасителя, а за час до полуночи предстоятель РПЦ начнет рождественскую службу, которая будет транслироваться в прямом эфире центральными телеканалами.
Комментарии37
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kotbajune 06 января 2019 | 22:06
А Варфоломей каклов вот так
Итак, по Томосу права и обязанности ПЦУ – СЦУ
1) ПЦУ (СЦУ) не будет иметь право создавать зарубежные епархии и приходы.
2) Подконтрольная территория ПЦУ ограничивается только Украиной (Фанар как «любящая мать», которая «всегда умаляла себя, радостно жертвуя частями своей юрисдикции, уменьшая себя ради того, чтобы служить потребностям и интересам своих детей» не захотела отпускать в ПЦУ как «автокефальную украинскую церковь» УПЦ в Канаде и УПЦ в США, которые и далее остаются под контролем Константинополя).
3) Все существующие епархии и приходы в других странах (ранее «УПЦ КП» и «УАПЦ») отныне подчиняются Константинополю .
4) Константинополь будет высшей инстанцией в разрешении споров внутри ПЦУ-СЦУ .
5) Устав ПЦУ должен отвечать положениям томоса .
6) Автокефальная церковь Украины, согласно Томосу, признает своей главой Константинопольский престол . Фиг вместо патриаршества!!!
7) ПЦУ обязана принимать участие во всех совещаниях , которые проводятся под эгидой Фанара и на которых рассматриваются важные вопросы церковной жизни (теперь ПЦУ ни под каким предлогом не сможет отказаться от участия в соборах, проводимых Константинополем; даже если там будут рассматривать откровенную ересь, поскольку это будет грозить потерей томоса).
8) ПЦУ будет получать миро от Константинополя для проявления духовного единства с Фанаром. ( а оно у них дорогущее)
9) Для решения важных вопросов канонического, догматического, церковного характера главе ПЦУ следует обращаться к патриарху Константинополя .
10) В томосе заявлены права Константинополя на экзархат (!) и ставропигии в Украине т.е. берём себе всё что понравится!!!
ИТОГ и НАЗИДАНИЕ от Варфоломея для какли – НИКОМУ НЕ ГОВОРИ, КАК ТЕБЯ МЫ НА…ЛИ
danko1 06 января 2019 | 22:13
И опять этого мракобеса в парчовых платьях, золотом расшитых, будут сотрудники ФСО даже в ХХС охранять.
Безбожник, служащий Кремлю, будет верующих поздравлять. Мрак.
kotbajune 06 января 2019 | 22:34
danko1: "будет верующих поздравлять. Мрак."
не мрак, а ТЬМА,
т.к. те "верующие" (во всех странах) лицемерная сволочь почище Кирилла, просто у масс нет такой возможности засветиться на большом, а по мелочи мы все ещё мерзее
danko1 06 января 2019 | 22:40
kotbajune: Есть и настоящие священники, но они изгои, как был изгоем А. Мень.
Есть и настоящие верующие, но они в массе своей торговые дома гундяевские покинули.
И если бы Христос заявился сейчас в ХХС или другой храм, то его бы в лохмотьях туда не пустили попы, одетые в рясы ручной работы за миллионы, как не пускают инвалидов в колясках.
kotbajune 06 января 2019 | 22:45
danko1: "И если бы Христос заявился сейчас в ХХС или другой храм, "
дело не в том, куда бы не пустили христа, а в том куда вас пустят по Его словам
"25 С Ним шло множество народа; и Он, обратившись, сказал им:
26 если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником;"
Ну, много таких? - ни одного, ни Меня , ни Пеня
danko1 06 января 2019 | 23:00
kotbajune: В евангелиях много иносказательного и попросту лжи, что неизбежно при множестве переводов с языка на язык, да и записывалось всё спустя столетия,что привело к неточностям.
Для обычной жизни достаточно Заповеди соблюдать.
А ваши цитаты следует понимать так, что следует отказаться от почитания земной природы (отца, матери...) и благ земных, а ставить выше всего духовные вопросы, а в людях прежде всего видеть божественную частичку.
Нельзя Учение понимать дословно.
И земные необходимые богатства можно иметь, но выше ставить духовные.
kotbajune 06 января 2019 | 23:10
danko1: В Евангелиях всё ясно, где иносказания, там прямо указано, что это притча
а это обращение самого х Христа
Ев от Луки гл. 14:25-26
«25 С Ним шло множество народа; и Он, обратившись, сказал им:
26 если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником;»
вот оригинал, перевод абсолютно точен
25 Συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ στραφεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς,
26 Εἴ τις ἔρχεται πρός µε καὶ οὐ µισεῖ τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν µητέρα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι τε καὶ τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ, οὐ δύναται εἶναί µου µαθητής.
Причём в греческом первоисточнике используется презенс οὐ µισεῖ
- категорическое отрицание οὐ с индикативом (категорическим изъявлением), а не обычное µη, что исключает иносказание и подразумевает только прямой смысл.
"Нельзя Учение понимать дословно. "
Евангелия это не книга учений, а свидетельства о Христе и Его словах
именно такая ненависть обязательна, иона идёт по всем Евангелиям
Тем более у Луки идёт речь о самой жизни.
Этому толкованию (ненависти к самой жизни в мире сем) есть иные подтверждения у Матфея (16:25), Марка (8:35), Лука (9:24) и у Иоанна (12:25) - " 25 Любящий душу (жизнь – психе, как и у Луки) свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную."
25 ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολλύει αὐτήν, καὶ ὁ µισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσµῳ τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν.
danko1 06 января 2019 | 23:26
kotbajune: Это опять надо понимать иносказательно. И души других ставить выше собственной.
Но я бы не придавала большого значения нескольким евангелиям, когда 200 их хранятся в ватиканской библиотеке неопубликованными.
И если сейчас кто-то скажет что-то важное, а через много поколений это уже будет совсем по-другому донесено.
Я вообще была практически атеисткой. И молитв не знаю. Но с детства чужая боль и радость были важнее собственных. Да и заповеди для меня были естественными, хотя я о них тогда и не знала. И посты никогда не соблюдала.
Но то, что Бог есть Любовь и что такое Божественная Любовь, тайны мироздания мне были открыты наяву. И для меня смерти не существует, а есть жизнь в едином мироздании . И нет там ни чертей, ни ангелов. Просто передвижение силой мысли.
И счастье необыкновенное. И Свет, яркость которого зависит от уровня, где будет человек находиться. Там все чувства и ощущения на много порядков выше земных.
Ад мне не показывали, но по аналогии это то, что человек будет там переживать боль тех, кому он причинил при своей жизни, только намного острее, сгорать от стыда за свои поступки.
Но и там всё закономерно. Никакого отпущения грехов быть не может, только сам человек на Земле еще способен всё осознать и изменить себя.
viktorova 06 января 2019 | 22:14
kotbajune: ни один путриот не может мне ответить на вопрос. «Кому подчиняется Кирилл?»
leinsoo 06 января 2019 | 22:32
Богу
viktorova 06 января 2019 | 22:35
Отчеты ему по электронной почте отправляет? А деньги на его имя в офшор. Я понял...
danko1 06 января 2019 | 22:46
leinsoo: Гундяев даже по канонам не патриарх, т.к. владеет недвижимостью в доме на Набережной, что патриархам не положено.
И занятый собиранием благ земных Гундяев презирает Заповеди и Учение, что постоянно подтверждает.
А служит этот полковник ФСБ и Кремлю, но никак не Богу.
arc1000i 06 января 2019 | 23:11
danko1: o_smirnov: Пруф или пидарас
proletarian74 06 января 2019 | 22:48
kotbajune:
Пусть дорого, зато не москальское!!!
ts 06 января 2019 | 22:51
proletarian74: Точно: автоФЕКАЛЬное!
kotbajune 06 января 2019 | 22:53
proletarian74:
та до томоса они сами могли освящать миро, как освящает его УПЦ МП и сейчас, сама, без Москвы
ну и чего вы добилист "не москальские"?
никому не говори, как тебя....
kottigr1 06 января 2019 | 22:08
Теперь РПЦ - это секта ?
Как известно, в нашей стране церковь в начале 20 века не перешла с Юлианского календаря на новый Григорианский, вследствие чего календарь на 13 дней отличается от календаря, используемого остальными христианами.
Даже Рождество у России своё..
turrinn 06 января 2019 | 22:10
зачем по ЦТ?
разве у попов нет своего канала?
Россия уже не светское государство?
ura_123 06 января 2019 | 22:28
turrinn: Та ни,усё более проще! Попы как прикрытие для ГэБни))))
Вот кто-нибудь может сказать,у Трампа есть духовник как у путэна(сотрудника КГБ в прошлом и соответственно атеиста в связи с кодексом строителя коммунизма)? А у Обамы.. А у Клинтон,Буша,Меркель или Макрона?
А вот в Светском,как вы говорите государстве,попы везде,включая институт президентства)))
gregor 06 января 2019 | 22:14
Патриарх Московский и только всея Руси Кирилл, поздравил верующих с Рождеством
sokal123 06 января 2019 | 22:31
gregor: Уже не Патриарх ,а агент Михайлов поздравил .
kottigr1 06 января 2019 | 22:36
gregor: Патриарх Московский и только всея Руси Кирилл, поздравил верующих с Рождеством
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Русь от РФ уже сбежала вместе с Киевом, в Москве скоро уже мечетей станет больше Храмов...
Так что остался только Кирилл со своими запоздалыми поздравлениями ..
proletarian74 06 января 2019 | 22:55
kottigr1:
В Киеве Укрь а не Русь, не путайте. Или историкам Украины не верите о древних племенах укров, предках украинцев. Небось как москали да ляхи считаете что Украина - это Окраина означает? Нет, от укров они пошли. Только причем тут Русь то??? Русь - Россия, Укрь - Украина. Или у них особенная семантика?
kottigr1 06 января 2019 | 23:08
proletarian74: Ничего не понял из Вашего бреда... вы Мединского начитались ?
oneoretwo 06 января 2019 | 22:22
...идущие с гундяем , ака пыльный, становятся сектантами....
zibex 06 января 2019 | 22:23
От Чукотки до Москвы
Взрывы сильные слышны...
Это полыхнули жопы -
Их поджёг Константинополь.
Очень злятся на России
Всё теперь наоборот:
Центр Руси вернулся в Киев
Из мокшанских, из болот...
hodak47 06 января 2019 | 22:24
Чтобы не напился с горя поздравляющий...
o_smirnov 06 января 2019 | 22:29
А ещё хорошо бы напечатать современное меню патриарха Кирилла - что ему подавали на завтрак, на обед да на ужин.
А то в интернете из последнего есть только завтрак за 2011 год:
== Холодные яства:
Икра осетровая с блинами из гречневой муки.
Осетрина каспийская, подкопченная, с галантином из винограда и сладкого перца.
Строганина из лососины с сыром пармезан и муссом из авокадо.
== Закуски:
Рулет из фазана.
Студень из теленка.
Паштет из зайца.
Блинчатый пирог с голубыми крабами.
== Горячие закуски:
Рябчик жареный.
Утиная печень под соусом из ревеня со свежими ягодами.
== Горячие рыбные кушанья:
Форель радужная, припущенная в шампанском.
== Горячие мясные кушанья:
Штрудель из копченой утки.
Спинка косули с брусничным галантином.
Оленина, зажаренная на решетке.
== Сладкие кушанья:
Торт с белым шоколадом.
Свежие фрукты с клубничным галантином.
Корзиночки со свежими ягодами в желе из шампанского.
chnch 06 января 2019 | 22:39
o_smirnov: Не понял только, как и зачем проверяли сексуальную ориентацию у крабов.. Почему брали только голубых?
chubuk 06 января 2019 | 22:56
chnch: В масть старались попасть.
chubuk 06 января 2019 | 22:58
o_smirnov: А Христос не знал, что так можно.
karachun 06 января 2019 | 22:37
Уже не всея Руси, а просто Курил Московский.
piter_ug 06 января 2019 | 22:42
//всея Руси ...//
Насчёт «всея» - сильный перебор, учитывая довольно большой процент атеистов и тех, кто во что-то типо-верит, но не знает ни одной молитвы.
marchuk 06 января 2019 | 22:43
Какой к псам "всея Руси"? Проехали уже.
pravdatut 06 января 2019 | 22:54
Патриарх Московский и только всей РФ поздравил верующих с Рождеством.
Изоляция РФ кому выгодна? Власти!
deviant44 06 января 2019 | 23:11
Глава русской неканонической православной секты гундяев поздравил верующих православной секты россиян с Рождеством. Это право он присвоил себе сам точно так же это право принадлежит любому члену российской православной неканонической секты, ибо без Томоса об автокефалии РПС Российская Православная Секта не может считаться канонической и значит она теперь считается раскольнической и главное вне закона. Всё что теперь делает гундяев под присмотром ФСБ как её агент по кличке Михайлов имеет признаки уголовного преступления по закону борьбы с сектами, который никто на России не отменял.
arc1000i 06 января 2019 | 23:15
Шумеры, вы-то чего расскакались? У вас теперь своя церковь - СЦУ (этимологически; просторечно-то будет "ссу"). И Рождество у вас будет 25-го декабря, и венчания педерастов, и запрет христианской символики. Вы ж ни соглашение о Евроассоциации не прочитали до конца, ни томос.