Через несколько часов в Лос-Анджелесе начнется 76-я церемония вручения американской кинопремии «Золотой глобус»

Она ежегодно присуждается Ассоциацией иностранных журналистов. Прямую трансляцию из отеля «Беверли Хилтон» Эн-би-си начнет, когда в Москве будет четыре утра. Фаворитами в нынешнем году кинокритики из журнала «Вэрайети» называют мелодраму Брэдли Купера «Звезда родилась», а также американо-британскую ленту «Богемская рапсодия». Российская картина «Человек, который удивил всех» режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, а также фильм «Довлатов» режиссера Алексея Германа-мл. в номинацию «Лучший иностранный фильм» не попали.