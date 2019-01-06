Через несколько часов в Лос-Анджелесе начнется 76-я церемония вручения американской кинопремии «Золотой глобус»
Она ежегодно присуждается Ассоциацией иностранных журналистов. Прямую трансляцию из отеля «Беверли Хилтон» Эн-би-си начнет, когда в Москве будет четыре утра. Фаворитами в нынешнем году кинокритики из журнала «Вэрайети» называют мелодраму Брэдли Купера «Звезда родилась», а также американо-британскую ленту «Богемская рапсодия». Российская картина «Человек, который удивил всех» режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, а также фильм «Довлатов» режиссера Алексея Германа-мл. в номинацию «Лучший иностранный фильм» не попали.
Комментарии7
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pattrick1 06 января 2019 | 22:15
Российская картина «Человек, который удивил всех» режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, а также фильм «Довлатов» режиссера Алексея Германа-мл. в номинацию «Лучший иностранный фильм» не попали...
Кина не будет? Это всё потому, что российское кино захватила и подмяла под себя жадная до денег вороватая этническая мафия.
viktorova 06 января 2019 | 22:18
pattrick1: у кого захватила? У солдат НАТО?
pattrick1 06 января 2019 | 22:22
viktorova:
Да она не то чтобы захватила, грязножопая мафия стояла у истоков становления, по крайней мере, советского кино.
viktorova 06 января 2019 | 22:25
pattrick1: а у титульной мозгов не хватило? Так и нюхают до сих пор?
pattrick1 06 января 2019 | 22:41
viktorova:
Почему не хватило, наверняка бы хватило, но если мафия тебя не пропускает, не даёт проявить себя, то как тебе добиться признания? А если ты вдруг что-то снимешь, на тобой же найденные деньги, то носатые критики тебя нарочно смешивают с грязью. Видел К.Ларину и И.Петровскую с "Человека из телевизора" - всё патриотическое (русское) они смешивают с дерьмом, а всё либеральное (еврейское) называют гениальным.
viktorova 06 января 2019 | 22:59
pattrick1: да, понимаю. Это как в политике. Мафия захватила власть в России. Если захочешь участвовать в выборах, то тебя не пропускает, не даёт проявить себя, и как тебе добиться признания? А если ты вдруг что-то придумаешь, на тобой же найденные деньги, то носатые критики из госдумы/СФ/АП/ФСБ тебя нарочно смешивают с грязью. Видел Путина, пескова, Володина, Клишаса? всё либеральное (русское) они смешивают с дерьмом, а всё «патриотическое» (воровское) называют гениальным.
pattrick1 06 января 2019 | 23:03
viktorova:
Да, да, ты правильно ухватил суть, то же самое и в медицине, в театре, СМИ, на телевидении.