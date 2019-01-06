На благотворительный счет для пострадавших от взрыва в жилом доме в Магнитогорске поступило более 23 млн рублей...

Эти средства, как передает РИА, пойдут на аренду жилья, погребение погибших и гуманитарную помощь. Четверо пострадавших все еще остаются в больнице. Врачи обещают их выписать не ранее 9 января. Власти сообщили, что два подъезда дома, в котором произошел взрыв, будут снесены.

Жители пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске боятся возвращаться в свои квартиры из-за трещин в подъездах. Об этом «Эху Москвы» рассказал корреспондент интернет-газеты Znak.com Иван Маслов. По словам главы города Сергея Бердникова, трещины в подъездах косметические и угрозы не представляют, — добавил Иван Маслов.