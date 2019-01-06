На благотворительный счет для пострадавших от взрыва в жилом доме в Магнитогорске поступило более 23 млн рублей
Эти средства, как передает РИА, пойдут на аренду жилья, погребение погибших и гуманитарную помощь. Четверо пострадавших все еще остаются в больнице. Врачи обещают их выписать не ранее 9 января. Власти сообщили, что два подъезда дома, в котором произошел взрыв, будут снесены.
Жители пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске боятся возвращаться в свои квартиры из-за трещин в подъездах. Об этом «Эху Москвы» рассказал корреспондент интернет-газеты Znak.com Иван Маслов. По словам главы города Сергея Бердникова, трещины в подъездах косметические и угрозы не представляют, — добавил Иван Маслов.
Комментарии8
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ura_123 06 января 2019 | 22:11
А где же государство,спросите вы! Всё будет,но позже... наверное... ответят вам.
pattrick1 06 января 2019 | 22:13
На благотворительный счет для пострадавших от взрыва в жилом доме в Магнитогорске поступило более 23 млн рублей...
Сразу видно что на счету пострадавших в Магнитогорске настоящие пожертвования, а на счёт Евгении Альбац, где за два дня набралось больше 25-и миллионов, шли деньги от спецслужб США и стран НАТО.
ura_123 06 января 2019 | 22:20
pattrick1: Ага,канешна! НАТЫ,Триады и конгломераты))))
Иди спать,поздно уже.
pattrick1 06 января 2019 | 22:25
Ни одна украинская или израильская свинья не перечислила бы деньги Е.Альбац, даже те 2 или 3 миллиона рублей, которые перечислил петушок Е.Чичваркин, наврняка деньги МИ-6.
ivar1964 06 января 2019 | 22:15
"Косметические трещины"! Шедеврально!
sokal123 06 января 2019 | 22:29
ivar1964: Уже освоены ?
natogrek 06 января 2019 | 23:00
Интересно, сколько пожертвовал сенатор Клишас, одна только коллекция часов которого составляет 163млн
anemon 06 января 2019 | 23:12
А не стыдно государству вообще затевать этот благотворительный фонд? В нынешнее тяжелое, кризисное время? Неужели нет в казне денег на такие, непредвиденные случаи, с многочисленными жертвами? Когда люди один на один со своей бедой? Путинская Россия! Позор, 20 лет правления!