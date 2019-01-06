В России будут выделять дополнительные деньги на поддержку тяжелобольных детей...

Об этом завил президент страны Владимир Путин. Владимир Путин посетил сегодня детский хоспис в Невском районе Петербурга, на учете в котором состоят более 250 детей.

В октябре 2018 года основатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер пожаловалась президенту, что госмеханизмы реализации средств, выделяемых на паллиативную помощь, работают неэффективно и не позволяют приобретать то, что в действительности необходимо хосписам.