В России будут выделять дополнительные деньги на поддержку тяжелобольных детей
Об этом завил президент страны Владимир Путин. Владимир Путин посетил сегодня детский хоспис в Невском районе Петербурга, на учете в котором состоят более 250 детей.
В октябре 2018 года основатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер пожаловалась президенту, что госмеханизмы реализации средств, выделяемых на паллиативную помощь, работают неэффективно и не позволяют приобретать то, что в действительности необходимо хосписам.
Комментарии29
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ts 06 января 2019 | 22:04
Не рождественская ли это сказка?
pattrick1 06 января 2019 | 22:09
В России будут выделять дополнительные деньги на поддержку тяжелобольных детей...
Всё равно это не сравнить, с 13-ти сантиметровым томосом пьяного аббата Петро Порошенко.
edyunia 06 января 2019 | 22:24
pattrick1: \\Всё равно это не сравнить\\
Патрикей с тобой Пынепутина тоже не сравнить, - ты мелкий звиздун, а он балаболище мирового масштаба.
sokal123 06 января 2019 | 22:27
edyunia: Опять вождь нескромно врет. Для Больных ЕДРОСОВСКИХ детей.
danko1 06 января 2019 | 22:34
sokal123: Мерзко, когда Путин на Новый год исполнил на телекамеры желание 5 тяжелобольных детей, а сейчас "озаботился" о других. Это даже не благотворительность, а прямая обязанность власти.
Противно, что он даже на таком пиар делает.
gordy 06 января 2019 | 22:36
"В России будут выделять дополнительные деньги на поддержку тяжелобольных детей"
... а госмеханизм останется прежним?
tvitov66 06 января 2019 | 23:09
обещать не мешки ворочить
В бюджет отдельной строкой бы ввел 30 ноября 2018г (когда подписал закон о федеральном бюджете на 2019 2021 годы), тогда бы может быть кто-то поверил ... а пока это очередная сказка в ночь перед Рождеством
sebastian_pereira_ 06 января 2019 | 22:48
edyunia: О! Еще одно обещание в будущем времени. Ну , одним-больше, одним -меньше....Обещать-не мешки ворочать, как говорят в народце.
shai13 06 января 2019 | 23:09
pattrick1: Не сравнить: тобос уже есть, а обещания Путина - сам знаешь...
zapadnay 06 января 2019 | 22:15
ts:
На детей вообще, и на тяжелобольных особенно, надо выделять не дополнительные деньги, а основные деньги государства. Это будущее страны. А нас все тянут назад, в прошлое с ракетами и танками. Зачем?
danko1 06 января 2019 | 22:23
zapadnay: Когда Путин на себя тратит сотни миллиардов ежегодно, а 15 тысяч человек умирает только от того, что нет денег им на операции и лечение, то Путина однозначно можно называть убийцей этих 15 тысяч человек. А за 20 лет это уже целый город, которого нет, убитых Путиным.
zapadnay 06 января 2019 | 22:59
danko1:
Вот именно. Но люди виноваты сами, что позволили долгие-долгие годы власти вести себя так.
«Если в дело вступает неумеренность, начинается бесчинство».
neon001 06 января 2019 | 23:17
zapadnay: да у нас когда что-то надо получить, то почему за здоровье государя и справедливость власти начинают молиться. таких и будут пинать всегда.
malanoff 06 января 2019 | 22:59
ts: Да , это рождественская сказка про Кощея Бессмертного.
tvitov66 06 января 2019 | 23:12
malanoff: поправочка: ... про Кощея Бессменного
ura_123 06 января 2019 | 22:04
И снова большая часть денег будет собираться СМСками.
А как ещё может быть в нищей стране?
zapadnay 06 января 2019 | 22:31
ura_123:
Певица Слава на этот счёт высказалась предельно ясно и четко. И назвала вещи своими именами.
uhovostro 06 января 2019 | 22:07
Ох, как бы "тяжелобольными" не оказались "внезапно" все дети питерской администрации...
viktorova 06 января 2019 | 22:08
А почему снова Путин, а не министр здравоохранения? В каждой бочке затычка.
//госмеханизмы реализации средств, выделяемых на паллиативную помощь, работают неэффективно и не позволяют приобретать то, что в действительности необходимо хосписам.//
Путин заявляет о выделении дополнительных средств, а не об улучшении эффективности работы госмеханизмов. Или болван, или снова деньги стырит.
kaplan911 06 января 2019 | 23:22
viktorova: \\ Или болван, или снова деньги стырит. \\
И то и другое будет иметь место.
chubuk 06 января 2019 | 22:24
Жаждущие 25 миллионов высокооплачиваемых рабочих мест уже свое получили, настала очередь детей.
nalix 06 января 2019 | 22:30
Уходи. Уходи Владимир.
benin_papa__ 06 января 2019 | 22:32
Выучился товарищ говорить ни о чем за 20 лет.
Вполне возможно, что для хомо советикусов подобного заявления достаточно.
У некотороых иных после этого высказывания тов. Путина появляется несколько вопросов.
1. Когда именно будут выделять деньги? С какого числа, месяца и года?
2. Кто именно будет выделять. Из чьего бюджета, в смысле. И кто именно первым делом станет наполнять соответствующую расходную статью деньгами, без самого наличия которых никакая помощь не сможет быть оказана?
Ежели Дерипаска или Сечин, то одно. Ежели бюджет сельсовета бывшего колхоза "Найобка Ильича" и "40 лет без урожая", то совсем иное дело.
3. В каком именно объеме станет оказываться поддержка?
В объеме ли, достаточном для полного выздоровления тяжелобольного ребенка, или как?
4. Что есть понятие "тяжело больной ребенок" в нынешней РФ?
peresvet73 06 января 2019 | 22:49
Пришли к Путину его пиарщики, и говорят: "в истории с Магнитогорском народ возмутился случаем с отправкой Ванечки в Москву. Надо ляпнуть народу что-нибудь по этой теме многообещающее".
Вот так дело было.
malanoff 06 января 2019 | 23:06
peresvet73: А может и так : приходит Греф к Путину .
- Я на своем личном самолете вез Ванечку из Магнитогорска до Москвы.
Путин :
- Да , конечно компенсируем по статье дополнительной помощи детям.
cromwel 06 января 2019 | 22:52
а почему все прошедшие годы не выделял? Почему всю систему медицины развалил? Я так предполагаю денежки будут доходить только на больных детей депутатов и министров.
anemon 06 января 2019 | 23:06
Ну, спасибо, отец родной! А без дополнительных денег, из госбюджета, совсем никак?
don_ballon 06 января 2019 | 23:27
Даже портянки не суетятся на теме Вождюка, он и их достал... Один верный патрик проблеял про свой любимый размер в 13 см. такая вещь у него во рту помещается... Патрик, а диаметр?
kaplan911 06 января 2019 | 23:27
Что значит..... дополнительно?!
Значит основные, целевые деньги выделялись с потолка, в
мизерном количестве, без учёта наличия больных детей и без
дОлжного подсчёта расходов на лекарства и операции.
Это ПОЗОР для лузера и его страны.
Нужно отменить Закон Подлецов......на нашу вороватую власть
надежды нет никакой.