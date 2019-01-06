Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Индонезии

Как сообщает Геологическая служба США, эпицентр располагался в 150 км к западу от города Тобело. Индонезия является частью Тихоокеанского тектонического разлома. В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь от шести до семи тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.