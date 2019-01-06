Последствия «шатдауна» в США могут оказаться намного серьёзней, чем ожидалось сначала

Это в эфире телеканала «Фокс ньюс» дала понять пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она подтвердила, что Дональд Трамп готов к тому, что работа американского правительства будет приостановлена на месяцы или даже годы, если это потребуется для достижения компромисса с Конгрессом по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой. Ранее лидер демократов в Сенате Чак Шумер по итогам встречи с Трампом сообщил, что Президент готов к приостановке работы федерального правительства «на долгое время " из-за невозможности принять бюджет.