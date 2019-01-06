Последствия «шатдауна» в США могут оказаться намного серьёзней, чем ожидалось сначала
Это в эфире телеканала «Фокс ньюс» дала понять пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она подтвердила, что Дональд Трамп готов к тому, что работа американского правительства будет приостановлена на месяцы или даже годы, если это потребуется для достижения компромисса с Конгрессом по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой. Ранее лидер демократов в Сенате Чак Шумер по итогам встречи с Трампом сообщил, что Президент готов к приостановке работы федерального правительства «на долгое время " из-за невозможности принять бюджет.
Комментарии13
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orlov_a_v 06 января 2019 | 21:07
Пипец подкрался незаметно. Град на холме доживает последние дни))))
polba 06 января 2019 | 21:30
orlov_a_v: Да бросьте глупости писать... у них подобное чуть не каждый год происходит. Президент торгуется с конгрессом. Обычное дело.
aspid55 06 января 2019 | 21:48
polba: вот в этом поддержу.
Этот шатдаун то ли 21-й, то ли 23-й. Ничего страшного не будет.
Сенат как обычно укротит и скрутит президента.
Для того он и существует.
Солвсем зарвется - будет импичмент.
И никто его Трампа не поддержит.
все его советники уже устали его глупости сглаживать.
Вон Болтону пришлось его опровергать по выводу войск из Сирии.
Заменят Трампа на разумного Пенса.
Но орлова вы зря лишили последней радости и надежды.
alehan22748 06 января 2019 | 21:38
orlov_a_v: картавый сифилитик ильич, когда основал совдеповскую помойку, тож пророчествовал как капитализм, штаты и $ скоро рухнут:))))))
sborisych 06 января 2019 | 21:54
orlov_a_v:
Орлов, не сЦсыте, оне ещё наш стабилиздец переживут.
region62 06 января 2019 | 21:09
Пусть Юг с Севером воюют-
sborisych 06 января 2019 | 21:57
region62:
Оне там среди себя давно отвоевали.. А вот мы... Ещё далеко не факт, что тоже...
proletarian74 06 января 2019 | 21:18
Сыпется, сыпется америка... А Трамп то каков?!!! Все думали что его Россия выбрала чтобы он санкции сша отменил. А он, затейник, отменяет сами сша )))
rampa 06 января 2019 | 21:23
proletarian74: сыплется Америка, а люди российские все хуже и хуже живут. парадокс однако )))))
greeg1 06 января 2019 | 21:28
Вместо того,чтобы мотать нервы президенту, издеваться над американским законодательством, Конституцией, лучше бы хилларисты всем скопом открыто вступили в компартию Китая. Так было бы намного честнее.
Дональд Трамп мой президент.
aspid55 06 января 2019 | 21:53
greeg1: не
, Трамп неплохой мужик, только вот дурак, самовлюбленный дурак.
Но ничего Америка и не таких пережевывала.
Я Клинтонов и клинтовцев не люблю, тем более обамистов.
Но и Трамп проявляет себя все большим дураком.
От него уже все нормальные консерваторы убегают.
Дядю реально заклинило на сущей ерунде.
monik_7 06 января 2019 | 21:30
Весь фокус в том, что 15 числа зарплату не получат сами пограничники, которые охраняют границу с Мексикой где он хочет достроить стенку. А еще не получат чеки работники, убирающие пеленальные столики и переносные туалеты в федеральных парках. Остальные, как он сказал сегодня утром, получат по известным всем общим схемам обхода шатдаунов
erpetkur 06 января 2019 | 21:45
Мне нравится этот рыжий, честное слово!