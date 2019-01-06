Z Архив новостей новости
5 13 6 4829
21:02, 06 января 2019

Последствия «шатдауна» в США могут оказаться намного серьёзней, чем ожидалось сначала

Это в эфире телеканала «Фокс ньюс» дала понять пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она подтвердила, что Дональд Трамп готов к тому, что работа американского правительства будет приостановлена на месяцы или даже годы, если это потребуется для достижения компромисса с  Конгрессом по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой. Ранее лидер демократов в Сенате Чак Шумер по итогам встречи с Трампом сообщил, что Президент готов к приостановке работы федерального правительства «на долгое время " из-за невозможности принять бюджет.

Комментарии

13

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

orlov_a_v 06 января 2019 | 21:07

Пипец подкрался незаметно. Град на холме доживает последние дни))))

polba 06 января 2019 | 21:30

orlov_a_v: Да бросьте глупости писать... у них подобное чуть не каждый год происходит. Президент торгуется с конгрессом. Обычное дело.

aspid55 06 января 2019 | 21:48

polba: вот в этом поддержу.
Этот шатдаун то ли 21-й, то ли 23-й. Ничего страшного не будет.
Сенат как обычно укротит и скрутит президента.
Для того он и существует.
Солвсем зарвется - будет импичмент.
И никто его Трампа не поддержит.
все его советники уже устали его глупости сглаживать.
Вон Болтону пришлось его опровергать по выводу войск из Сирии.
Заменят Трампа на разумного Пенса.

Но орлова вы зря лишили последней радости и надежды.

alehan22748 06 января 2019 | 21:38

orlov_a_v: картавый сифилитик ильич, когда основал совдеповскую помойку, тож пророчествовал как капитализм, штаты и $ скоро рухнут:))))))

sborisych 06 января 2019 | 21:54

orlov_a_v:
Орлов, не сЦсыте, оне ещё наш стабилиздец переживут.

region62 06 января 2019 | 21:09

Пусть Юг с Севером воюют-

sborisych 06 января 2019 | 21:57

region62:
Оне там среди себя давно отвоевали.. А вот мы... Ещё далеко не факт, что тоже...

proletarian74 06 января 2019 | 21:18

Сыпется, сыпется америка... А Трамп то каков?!!! Все думали что его Россия выбрала чтобы он санкции сша отменил. А он, затейник, отменяет сами сша )))

rampa 06 января 2019 | 21:23

proletarian74: сыплется Америка, а люди российские все хуже и хуже живут. парадокс однако )))))

greeg1 06 января 2019 | 21:28

Вместо того,чтобы мотать нервы президенту, издеваться над американским законодательством, Конституцией, лучше бы хилларисты всем скопом открыто вступили в компартию Китая. Так было бы намного честнее.
Дональд Трамп мой президент.

aspid55 06 января 2019 | 21:53

greeg1: не
, Трамп неплохой мужик, только вот дурак, самовлюбленный дурак.
Но ничего Америка и не таких пережевывала.
Я Клинтонов и клинтовцев не люблю, тем более обамистов.
Но и Трамп проявляет себя все большим дураком.
От него уже все нормальные консерваторы убегают.
Дядю реально заклинило на сущей ерунде.

monik_7 06 января 2019 | 21:30

Весь фокус в том, что 15 числа зарплату не получат сами пограничники, которые охраняют границу с Мексикой где он хочет достроить стенку. А еще не получат чеки работники, убирающие пеленальные столики и переносные туалеты в федеральных парках. Остальные, как он сказал сегодня утром, получат по известным всем общим схемам обхода шатдаунов

erpetkur 06 января 2019 | 21:45

Мне нравится этот рыжий, честное слово!

Самое обсуждаемое

Новости

Константинопольский патриарх вручил киевскому митрополиту Епифанию грамоту о независимости Украинской церкви Томос представляет собой грамоту, которая в оформлении повторяет исторические документы многовековой давности…

5 161 6 16415
Новости

В Черное море направляется американский боевой десантный корабль-док «Форт-Макгенри» По данным командования 6 оперативного флота США, корабль сейчас проходит черноморские проливы…

5 52 6 5614
Блоги

+ Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» В обращении к верующим церковный иерарх утверждает, что показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве своей невесты»...

5 289 6 33807 01.01
8читать ;смотреть
Kобщество, религия
Интервью Интервью

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Слава Богу, мы сделали и «Авангард», и ряд других изделий. Они хоть будут беречь и как-то сдерживать это агрессивную политику…

5 150 6 17717 03.01
Блоги

Александр Минкин журналист

Русско-Японская война 1945-2018 Дурачьё как всегда завопило о предательстве, о гибели России. Но гибель не в островах, а в головах…

5 94 6 11569 17:30
Kистория, политика, япония, мнения
Блоги

+ Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Перед подписанием документа в Храме святого Георгия, возле резиденции Вселенского патриарха, состоялся молебен, на котором присутствовали, в том числе, президент Украины Петр Порошенко…

5 489 6 60827 05.01
8читать ;смотреть
Kправославие, украина, события
Блоги

Андрей Кураев протодиакон

На чьей я стороне? Поэтому я не за и не против укроавтокефалии. Пусть этот, в общем-то, мелкий вопрос решают сами украинцы. А, решив, обнаружат, что вселенское счастье вместе с томосом не наступило…

5 96 6 12384 16:21
Kрпц, общество, религия, украина, мнения
Блоги

«Отступитесь от общения с раскольникам» Послание Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Варфоломею в связи с антиканоническими действиями, предпринимаемыми Константинопольским Патриархатом на Украине…

5 183 6 23826 31.12
Kрпц, украина, религия, события
Блоги

Минобороны: Сокращение выплат военнослужащим из-за строительства главного военного храма — вброс пропагандистов Жертвование средств на возведение Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне осуществляется исключительно добровольно и индивидуально самими военнослужащими…

5 52 6 6738 31.12
Kминобороны, рпц, события
Один
Новогодняя ночь

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

3028349

5 103 6 14020 31.12
#слушать 02:48:05 8читать $скачать 38.5 МБ
Kпраздники, общество, видео, передачи
Голосование
Вы доверяете официальной версии о причинах взрыва в Магнитогорске?
5 42 6 5792 04.01
Блоги

Фото дня

Появилась фотография грамоты о независимости, дарованной Православной церкви Украины патриархом Константинопольским Варфоломеем Текст оригинального документа написан на греческом…

5 90 6 12285 05.01
Kобщество, украина, церковь, фото, события
Новости

Алексей Навальный рассказал о слежке за ним в Таиланде Политик сообщил, что в отеле его снимали на видеорегистратор люди, летевшие с ним и его семьей в одном самолете из Москвы…

5 73 6 10171
Блоги

Андрей Окара политолог

Порошенко, Путин, Христос и украинская автокефалия накануне вручения томоса Главные творцы украинской автокефалии — Кремль, Останкино и Чистый переулок, т.е. Российское государство, пропаганда и  руководство РПЦ. Именно их неэффективные шаги создали несколько важнейших предпосылок для легального и легитимного появления ПЦУ…

5 67 6 9984 05.01
Kобщество, украина, рпц, религия, события
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Как нам реорганизовать оппозицию Не пойдёт нормальный человек за теми, кто видит всё лишь в чёрных красках. Разве можно вывести к светлому будущему со стиснутыми зубами и жаждой мщения в глазах?..

5 65 6 9788 12:47
Kрф, оппозиция, общество, политика, мнения
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Отрицательный персонаж Если даже Эрдоган не совершит никаких преступлений против человечности, да и вообще ничего плохого не сделает, он уже, похоже, будет отрицательным персонажем турецкой истории…

5 185 6 28910 04.01
Kобщество, эрдоган, турция, мнения

Популярное за неделю

Новости

В городе Тимашевске Краснодарского края умерла женщина, которую оставил на дороге водитель маршрутного такси Это произошло еще в конце декабря, но подробности в местных СМИ и на странице «Типичный Тимашевск» в Instagram появилась сегодня

5 37 6 107556
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это тоже, может быть, примета великодержавности, потому что неспособность разобрать завал одной секции многоэтажки всяким державам поскромнее незнакома…

5 138 6 178732 02.01
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Кто должен возглавить Союзное государство России и Белоруссии?
5 86 6 20405 03.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Соучастники Путина Не православные чекисты и не попы в штатском, не действующие силовики и не бывшие партноменклатурщики привели в 2000 году к власти Владимира Путина…

5 334 6 366514 03.01
Kпутин, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! За этот год многое изменилось вокруг и в наших делах, и в наших головах. И я уверена — впереди большие перемены. Просто потому, что так как сейчас дальше уже нельзя…

5 349 6 110854 31.12
8читать ;смотреть
Kпраздники, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7536763
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3847413

Сегодня в эфире