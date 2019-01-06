Первый полет пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС планируется в феврале
Об этом в твиттере сообщил глава компании SpaceX Илон Маск. Crew Dragon — пилотируемая версия космического корабля Dragon компании SpaceX, которая предназначена для доставки экипажа на МКС. Пока этим занимаются только российские пилотируемые корабли.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 06 января 2019 | 21:06
А какой смысл сотрудничать с американцами, если они нас скоро и от пилотируемых полётов отодвинут?
pattrick1 06 января 2019 | 21:11
Первый полет пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС планируется в феврале...
Этот полёт настоящий прорыв для израильтян, украинцев и московских носатых либералов.
kottigr1 06 января 2019 | 21:13
mikhail_spb_: Госкорпорация Роскосмос обнародовала отчет о своей деятельности за 2017 год и доля российского экспорта ракетно-космической техники по итогам 2017 года оказалась равна лишь 8,5%.
"Отряд не заметит потерю бойца"....
sunixyivchai 06 января 2019 | 21:15
А куда он полетит, если Россия разорвёт все договора с НАСА, ну если только в тартарары и всего-то.
rampa 06 января 2019 | 21:26
sunixyivchai: почему? Разве МКС это российская станция?
fedor57 06 января 2019 | 21:29
Как бы вата не пыжылась, но Маск со своими многоразовыми ракетами уже оставил Роскосмос без коммерческих пусков грузовых кораблей. Видимо скоро то же самое будет и с пилотируемыми полётами.