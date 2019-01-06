Астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кох в январе приедут в подмосковный Звездный городок для тренировок...

Астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кох, которые отправятся на МКС 1 марта, в январе приедут в подмосковный Звездный городок для тренировок. Об этом сообщил российский космонавт Алексей Овчинин, который полетит на МКС вместе с американскими коллегами на корабле «Союз МС 12». Овчинин и Хейг должны были полететь на станцию еще в октябре прошлого года, однако миссия не состоялась из-за аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября.