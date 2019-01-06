Астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кох в январе приедут в подмосковный Звездный городок для тренировок
Астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кох, которые отправятся на МКС 1 марта, в январе приедут в подмосковный Звездный городок для тренировок. Об этом сообщил российский космонавт Алексей Овчинин, который полетит на МКС вместе с американскими коллегами на корабле «Союз МС 12». Овчинин и Хейг должны были полететь на станцию еще в октябре прошлого года, однако миссия не состоялась из-за аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kir_pich_101 06 января 2019 | 21:11
Надо сразу арестовать и судить на предмет просверливания дырок и шпионажа в пользу Монголии.
На всякий случай...
Был бы человек...
pattrick1 06 января 2019 | 21:14
Астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кох в январе приедут в подмосковный Звездный городок для тренировок...
На ковёр их к Д.Рогозину.
kuzma36 06 января 2019 | 21:17
pattrick1: Необходимо круглосуточное наблюдение над этими засранцами,не ровен час насрут где то,потом доказывай!!!
sunixyivchai 06 января 2019 | 21:19
Пора бы дать отворот-поворот калекам из пиндостана, пускай у себя в креслах-качалках тренируются.
alex949 06 января 2019 | 21:25
Надо комуто из госдумы, например Жирику заявить о том, что пускать на территорию России американских космонавтов - это плохая идея !
i_c_e 06 января 2019 | 21:28
И ведь не отправят на станцию — денежку придётся вернуть. Обложили, гады
kuchumka 06 января 2019 | 21:54
Во пиндосы, их в дверь, а они в окно