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21:00, 06 января 2019

Минфин США блокировал поставку Ирану российских самолетов Sukhoi Superjet 100

Об этом заявил секретарь Ассоциации иранских авиалиний Максул Самани. У  «Гражданских самолетов Сухого» подписаны соглашения с двумя иранскими компаниями о поставках 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 на общую сумму, превышающую два млрд. долларов. Между тем, если комплектующие из США составляют более 10% самолета, его продажа должна быть согласована с американскими властями. В случае с Sukhoi Superjet 100 этот показатель составляет 22%.

Комментарии

55

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student_ru_ru 06 января 2019 | 21:05

" Между тем, если комплектующие из США составляют более 10% самолета, его продажа должна быть согласована с американскими властями. В случае с Sukhoi Superjet 100 этот показатель составляет 22%."

Почему я не удивлён.

pattrick1 06 января 2019 | 21:08

Минфин США блокировал поставку Ирану российских самолетов Sukhoi Superjet 100...

Блокировали Sukhoi SuperJet 100, в пользу Boeing и Airbus?

slash80 06 января 2019 | 21:13

pattrick1: Боинг и Аэрбас уже давно не сотрудничают с Ираном . Там бразильский Эмбраер тоже оказался да и бомбардир в их числе . Так что короче не летать им на новом . А вот на б/у вроде ограничений нет .

serhio_25__ 06 января 2019 | 21:32

slash80: wojskowy: slash80: ""Боинг и Аэрбас уже давно не сотрудничают с Ираном"" - давно, это когда? С прошлого, когда, когда СШа запретили им это делать?
Спс США за новый рынок сбыта товаров из России.

aladdinov_01 06 января 2019 | 21:37

Ирашки козлы! Аэропланы - это для лохов. Реальные пацаны сейчас батутами пользуются, а все знают, что лучшие батуты делают в России. Чиста ручная работа, без единого гвоздя, топором да долотом. А пендосы сосут! Роисся, вперде!

sborisych 06 января 2019 | 21:52

serhio_25__:
А чё поставлять то бум на новый рынок? Нефть? Чёрную икру? Спички?

sim202_ 06 января 2019 | 21:51

pattrick1:
Да, патрикей...
Пялят америкосы твоих хозяев во все дыхательные и пихательные...
Скоро без дяди Сэма гвоздя ржавого не продадут...

kottigr1 06 января 2019 | 21:29

student_ru_ru: В случае с Sukhoi Superjet 100 этот показатель составляет 22%.
-----------------------------------------------------------------
Наглая ложь.. После взвешивания российского лайнера, российские специалисты выяснили что комплектующие из США составляют не более 3% от его веса.. !

jurmak 06 января 2019 | 21:07

А как же программа по импортозамещению?

(комментарий скрыт)

serhio_25__ 06 января 2019 | 21:14

jurmak: Заменят американские детали и все. Американские компании останутся без денег, Россия получит и деньги и заводы и новые рабочие места. Спс СШа за их тупизм.

starsbo 06 января 2019 | 21:18

serhio_25__: Конечно заменят, ерунда какая. Правда вес самолета увеличится раза в два....

serhio_25__ 06 января 2019 | 21:21

starsbo: ""Правда вес самолета увеличится раза в два...."" - а чего не в 10 раз? Ведь сейчас вы дадите раскладку ТТХ с новыми комплектующими?

ac_dc 06 января 2019 | 21:46

serhio_25__:
Нет. Эты сейчас дашь раскладку - че на че поменять

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wojskowy Марек Качоровски 06 января 2019 | 21:23

serhio_25__: На какие простите, эти комплектующие производятся только в США. ВЫ думаете действительно это можно сделать? Вы глубоко ошибаетесь.

serhio_25__ 06 января 2019 | 21:36

wojskowy: "" На какие простите, эти комплектующие производятся только в США"" - кто тебе сказал, что они в США производятся? Скорее всего делаются в России на каком-нибудь СП или "китае".

ac_dc 06 января 2019 | 21:48

serhio_25__: Скорее всего
---------------------------------------
Чего - всего???

tvitov66 06 января 2019 | 21:23

serhio_25__: на лапти? Вас в портянки на каком конкурсе отбирают Идиотов или дебилов? Там американская авионика, радары и эл.системы для посадки на аэродромы, оборудованные американским диспетчерским оборудованием, американскими радарами, компьютерами и американскими системами связи ... то есть во ВСЕ крупные зарубежные аэропорты

serhio_25__ 06 января 2019 | 21:43

tvitov66: "" Там американская авионика..."" - уэ ты, склько ты умных слов скопипастил. Сразу видно крупного специалиста в авиации. Сколько лет в этом бизнесе? Какой пост занимаешь?

nemez1 06 января 2019 | 21:27

serhio_25__: вы в театре сатиры служите комиком ? или вы писатель фантаст ?

viktorova 06 января 2019 | 21:27

serhio_25__: заменят, заменят, лет через 20. Но тогда и покупать эти самолеты никто не захочет...

serhio_25__ 06 января 2019 | 21:45

viktorova: ""заменят, заменят, лет через 20. Но тогда и покупать эти самолеты никто не захочет... "" - чЁт укропскую авионику для вертолетов за 2 года заменили. А ты, конечно, мечтай и дальше, что без пиндосни мир рухнет.

alehan22748 06 января 2019 | 21:51

serhio_25__: иран будет летать на этих сухих говно джетах только если США разрешит. Таковы реалии...на самом деле это и для иранцев безопаснее...лучше на ослах передвигаться чем на сухом....

unprejudiced 06 января 2019 | 21:51

viktorova: wojskowy: Для Ирана выпускается версия Suprejet-100R, которая содержит менее 10% комплектующих из США, за счёт замены вспомогательной силовой установки Honeywell RE220 производства США, на российскую ТА18-100
производства НПП «Аэросила».
Общее число моделей и модификаций семейства вспомогательных силовых установок нового поколения ТА14/ТА14-130, ТА18-100, ТА18-200 уже превысило 20.

На данный момент эта установка получила российский и европейский сертификаты для использования в гражданской авиации. И будут начаты поставки самолёта, без необходимости получения разрешения Минфина США.

mustang 06 января 2019 | 21:50

serhio_25__: если заменят, то нужно менять всю компоновку самолёта !!!

stopkran1969 06 января 2019 | 21:51

serhio_25__: та на что компы и программное обеспечение менять собрался? На "кто положил валенок на руль"?

wojskowy Марек Качоровски 06 января 2019 | 21:29

jurmak: там же где и майские Указы "Где-где? В Караганде2

vic12 06 января 2019 | 21:34

jurmak: Деньги были освоены, а результат - как всегда. Вы удивились? Если да, то Вы не русский.

kir_pich_101 06 января 2019 | 21:09

А от Расеи там видать только туалетная бумага...

looking_deep_into 06 января 2019 | 21:17

kir_pich_101:
Вы поражаете своей тупостью. 22% американских комплектующих. Чудо умник, считай: 100% - 22% = 78%.
Только не задавай вопрос откуда взялись 100%.

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ockovtiratel 06 января 2019 | 21:41

looking_deep_into: 100% - 22% = 78%
Если в статье указаны правильные цифры, то Sukhoj SuperJet на 78% состоит из компонентов, произведённых вне США. Но это не значит, что искомые 78% производятся отечественной промышленностью.Как, интересно произведён подсчет?По неделимым компонентам?По закупаемым сборкам?Ну не по весу же ж.

tvitov66 06 января 2019 | 21:26

kir_pich_101: и та сделана на импортном оборудовании с применением импортных отбеливателей, красителей и деодорантов

pravdatut 06 января 2019 | 21:11

Иран делает стратегическую ошибку.

serhio_25__ 06 января 2019 | 21:18

pravdatut: Ахахахаха, ну расскажи нам про успешную укропскую стратегию))))) Уже попил кофе в Париже? Как там европейские зп и пенсии? Отопление хоть на НГ давали?)))))

wojskowy Марек Качоровски 06 января 2019 | 21:26

serhio_25__: Суперждет 100 о котором здесь говорят к Украине не имеет никакого отношения. Забыли сообщить всем, что"в америке негров вешают". Крепко видать на твоей мамке украинцы отыгрались, что ты уже кроме них ни о чём не думаешь. Хотя сомневаюсь, что думать самостоятельно ты можешь. Одно и тоже, как попка дурак Украина........... Украина ............

serhio_25__ 06 января 2019 | 21:48

wojskowy: Украина, американские повешанные негры, моя мамка... тебе совсем уже нечего по теме сказать?

Кстати, вот пшекских баб точно бандеровцы насиловали. Видать ты потом от такого папы. Твою бабку изнасиловал бандеровец и после этого у тебя такая любовь к свидомым и бандере?

starsbo 06 января 2019 | 21:20

pravdatut: С кем поведешься от того и ......

ivar1964 06 января 2019 | 21:18

Чем ответит Россия? Запретит экспорт матрешек?

stopkran1969 06 января 2019 | 21:53

ivar1964: не... Увеличит экспорт балалаек

viktorova 06 января 2019 | 21:19

Вот это встали с колен! Смех да и только! Авангарды, ракеты, Рогозины с клишасом срашные.

Свои самолеты Ирану продать не могут! Пиндосы не разрешают!
Я валяюсь от этой «технологической независимости»!
Как бы путя не пыжился, придётся на поклон к пиндосам идти.

j_partizan 06 января 2019 | 21:23

А что в Sukhoi Superjet 100 российского? Наверное дизайн салона?

philanthrop 06 января 2019 | 21:47

j_partizan: Россия и дизайн?

stopkran1969 06 января 2019 | 21:55

j_partizan: не, надпись

doxerom 06 января 2019 | 21:24

Американских 22%, плюс французские, плюс немецкие.. своего то там сколько.

ihor_syvoryj 06 января 2019 | 21:30

doxerom: расиянское там только первое слово "Сухой". А вот второе уже заграничное - Суперджет.

terens 06 января 2019 | 21:25

лол

dennik 06 января 2019 | 21:29

Интересно, а как отбомбятся на воронеже!? :-)))

petrivanov 06 января 2019 | 21:37

Ничего страшного! Сейчас иранцы помолятся, напрягутся, и создадут ещё более сухой самолёт! В Иране же как и в России с КНДР скрепы и духовность на каждом шагу, а это является основой для создания всего, чего угодно!

arc1000i 06 января 2019 | 21:43

"Когда поставками боингов с конскими откатами убивали советское авиастроение - это называлось честной конкуренцией и невидимой рукой рынка. Когда Россия пытается возродить свое гражданское авиастроение - эта самая рука рынка ловко складывается в фигу.

Сколько там у Боингов наших титановых деталей? Не пора ли чутка ограничить поставки?"

polikarpich 06 января 2019 | 21:50

arc1000i: Я вот смотрю на этого самого "Сухого Суперджета", а вижу чисто "Боинг"!

bugbugbug 06 января 2019 | 21:54

arc1000i: Дерипаске уже "чуть" ограничили, правда с другой стороны. Вся страна напряглась, готовясь спасать родимого олигарха.

stopkran1969 06 января 2019 | 21:58

arc1000i: дафай! Кушать что будешь?

foma55 06 января 2019 | 21:48

А Путин на всякие трюки большой мастак. Придумает ход конём ,как с немецкими газотурбинными.

dolas25 06 января 2019 | 21:49

:))))))

unprejudiced 06 января 2019 | 21:49

Для Ирана выпускается версия Suprejet-100R, которая содержит менее 10% комплектующих из США, за счёт замены вспомогательной силовой установки Honeywell RE220 производства США, на российскую ТА18-100
производства НПП «Аэросила».
Общее число моделей и модификаций семейства вспомогательных силовых установок нового поколения ТА14/ТА14-130, ТА18-100, ТА18-200 уже превысило 20.

На данный момент эта установка получила российский и европейский сертификаты для использования в гражданской авиации. И будут начаты поставки самолёта, без необходимости получения разрешения Минфина США.

Мое экспертное мнение, выложенная эхом новость - феЙК

sborisych 06 января 2019 | 21:49

если комплектующие из США составляют более 10% самолета, его продажа должна быть согласована с американскими властями. В случае с Sukhoi Superjet 100 этот показатель составляет 22%.
===
Вот те и ачечественный перепроизводитель, вот те и скрепка...

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