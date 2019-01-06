Минфин США блокировал поставку Ирану российских самолетов Sukhoi Superjet 100...

Об этом заявил секретарь Ассоциации иранских авиалиний Максул Самани. У «Гражданских самолетов Сухого» подписаны соглашения с двумя иранскими компаниями о поставках 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 на общую сумму, превышающую два млрд. долларов. Между тем, если комплектующие из США составляют более 10% самолета, его продажа должна быть согласована с американскими властями. В случае с Sukhoi Superjet 100 этот показатель составляет 22%.