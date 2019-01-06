Администрация США изучает вопрос с задержанием и арестом в Москве американца Пола Уилана
Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Каких-либо подробностей относительно позиции Штатов по этому вопросу он не привел. Уилан был задержан по обвинению в шпионаже и запросил консульской помощи четырех стран, чьим гражданином является. Ранее Уилана посетил посол США в Москве Джон Хантсман.
Комментарии4
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kadetkl 06 января 2019 | 20:41
Одним "выстрелом" трёх шпионов "убили"- американского, английского и канадского. Послы в очереди стоят на посещение.
watson_ 06 января 2019 | 20:42
У Пола было четыре гражданство, вроде Порошенко его наградил пятым - вукраинским, вопрос , это международный аферист или всё-таки Бонд 007 , канешна в реальном, а не голливудском обличии??-))
kadetkl 06 января 2019 | 20:47
watson_: Увольнение из армии за воровство-хорошая легенда для агента.
sunixyivchai 06 января 2019 | 21:00
Ждём когда глава мида украины Пид Климакс сообщит об украинском гражданстве задержанного шпиона.