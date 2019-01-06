Администрация США изучает вопрос с задержанием и арестом в Москве американца Пола Уилана

Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Каких-либо подробностей относительно позиции Штатов по этому вопросу он не привел. Уилан был задержан по обвинению в шпионаже и запросил консульской помощи четырех стран, чьим гражданином является. Ранее Уилана посетил посол США в Москве Джон Хантсман.