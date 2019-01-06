Глава МИД Украины: Россия воспользуется решением о независимости украинской церкви для провокаций
Россия воспользуется решением о независимости украинской церкви для провокаций. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
«Предоставление томоса об автокефалии Православной церкви Украины может вызвать провокации со стороны Российской Федерации. И это я говорю не для того, чтобы просто повысить градус эмоций. Безусловно, это будет. Мы должны быть бдительными и главное — сконцентрированными и сплоченными».
В Российской православной церкви отметили, что томос об автокефалии не обладает канонической силой.
Комментарии32
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kadetkl 06 января 2019 | 20:37
А Нарик, Налекрешвили Александр Владимирович, кликуха “Нарик”. Родился 9 июня 1972 года в Грузии, в г. Рустави. Проживал в Днепропетровске с мамой по адресу ул. Красная, д. 14, кв. 26. Образование – 8 классов. Гражданин Украины, в паспорте старенького эталона в графе “национальность” запись: “украинец”. Обладает загранпаспортом на имя Александра Петровского – фамилию поменял на “Петровский”, брав фамилию отчима в конце 80-х. Имеет возможность обладать гражданством других стран. Непрерывно живет за пределами Украины (нередко – в Израиле и на Кавказе),; почётный гость был или это охрана раскольников и первых лиц сегодняшней Украины?
pattrick1 06 января 2019 | 20:54
Россия воспользуется решением о независимости украинской церкви для провокаций. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин...
Если прихожане УПЦ окажут сопротивление боевикам ПЦУ при силовом рейдерском захвате церкви или храма - это будет считаться провокацией России?
hagana 06 января 2019 | 21:02
pattrick1: Смотря какие прихожане ! Если они будут зеленые ,- то да ,конечно ,провокация !
tiridas 06 января 2019 | 21:12
hagana: Если это будут зелёные, то уже не станет СЦУ@С.
;-)
looking_deep_into 06 января 2019 | 21:07
pattrick1:
Или, если головорезы при рейдерском захвате церквей выйдут из под контроля, так же можно будет заявить о провокации России. Очень удобно - реж, убивай, грабь, а потом заявляй, что это Россия и народ схавает.
stopkran1969 06 января 2019 | 21:08
pattrick1: с какого органа? И где рейдерский захват? Где РПЦ и где Бог? Гуне на погон звезда не упадёт? Да и сектанты вне закона, будет эта ветка аум сенрике болтаться на яблоне
danko1 06 января 2019 | 21:15
stopkran1969: Кому интересно мнение жадного до земных благ торговца-гэбэшника, наглость и враньё которого зашкаливает?
Пусть продолжает молиться своему кремлевскому божку, а из его торговых домов Бога давно изгнали.
stopkran1969 06 января 2019 | 21:28
danko1: ну, водка "томос" исправит положение, если втирать правильно
stopkran1969 06 января 2019 | 21:01
kadetkl: на своих гопников глянуть не лень? Один слесарь азлк чего стоит, че уж про паспорта стран НАТО трындеть, коль фофан сам агент штази
kadetkl 06 января 2019 | 21:05
stopkran1969: То есть оправдываете и поддерживаете? С кем не бывает? Не тот ракурс на фото Парубия с томосом взяли... И все молчат,..
stopkran1969 06 января 2019 | 21:23
kadetkl: в зеркальце посмотреть слабо? Там не то что в законе, без закона ворюг рядом с гуней и фофан ом уйма
kadetkl 06 января 2019 | 21:32
stopkran1969: Классный томос получился. Алкоголик, дегенерат и криминальный авторитет приняли палочку от турецкого капитана. Радуйся баран, всё сложится у Вас хорошо теперь. Фото авторитетов с Путиным ты конечно не покажешь.
stopkran1969 06 января 2019 | 21:42
kadetkl: ну, про баранов это к рамзанке - он спец, ещё лет с 16, дегенератов вокруг тебя и так полно, хоть рогозя или золотцев, вечно спящий от бухла недимон притаился, ну и апофигей бухла - блевонтьев, не приходя в сознание с тобой согласен
looking_deep_into 06 января 2019 | 21:05
kadetkl: "А Нарик, Налекрешвили Александр Владимирович, кликуха “Нарик”".
Криминальный авторитет "нарик" на вручении томоса, это конечно же провокация российских спецслужб.
kadetkl 06 января 2019 | 21:34
looking_deep_into: Точно. Не заметили сразу, а он как выпрыгнет.
andreyoo 06 января 2019 | 20:39
Ждем принятия на Украине закона об уголовной ответственности за отрицание Томоса.
orlov_a_v 06 января 2019 | 20:55
andreyoo: клим чугункин опять напился)))
pepetz 06 января 2019 | 21:07
andreyoo: "Ждем принятия на Украине закона об уголовной ответственности за отрицание Томоса. "
Это Легойда уже неделю трещит по всем каналам.
andreyoo 06 января 2019 | 20:42
Когда начнут с помощью "православных титушек" отжимать храмы УПЦ, а вже скоро, любые попытки препятствовать будут объявляться провокацией Москвы.
vachek 06 января 2019 | 20:42
Обижаете! России для провокаций внешние поводы не нужны - она их сама и создает.
alex949 06 января 2019 | 20:44
Порошонко заявил, что получение томоса Украиной приведет к развалу России!
region62 06 января 2019 | 20:46
Даже глумиться с хохлов некому- укроглавпоп педерастом оказался
orlov_a_v 06 января 2019 | 20:57
region62: не педераст, а человек европейских ценностей))))
stopkran1969 06 января 2019 | 21:12
region62: да ладно! Вас таких 86%, и то никто не ржёт! Тебя Пальчиков воспитывал и твоя тема?
unprejudiced 06 января 2019 | 20:48
Несколько тысяч православных винничан, ставших на защиту Кресто-Воздвиженского храма, не дали боевикам «Правого сектора» устроить провокацию.
Верующие взяли в кольцо немногочисленных неонацистов и предотвратили провокационные действия.
Чтобы противостоять заранее анонсированной акции «Правого сектора»*, у Кресто-Воздвиженского храма в Виннице собрались многочисленные верующие УПЦ.
С боевиками, которых было около 20 человек, побеседовал архиепископ Винницкий и Барский Варсонофий в сопровождении духовенства. Выслушав агитацию неонацистов в поддержку ПЦУ, иерарх разъяснил, что Украинская Православная Церковь имеет независимый статус и является украинской, а не русской Церковью.
В конце беседы владыка пригласил боевиков на чай и обещал предоставить аргументированные ответы на все их вопросы.
После этого состоялся молебен за мир на Украине у Рождественского вертепа. «Правосеков» пригласили на молитву, но они отказались, сказав, что будут молиться в другом месте.
Очевидица событий рассказала Союзу православных журналистов, что верующие собирались со всех концов Винницы и епархии, чтобы отстоять храм.
Женщина рассказывает: прихожане закончили Литургию в 11:30 (12:30 мск), не расходились и начали читать Евангелие. В это время в храм пришло очень много православных, в том числе много мужчин, которые собрались в храме, чтобы дать отпор «Правому сектору».
kadetkl 06 января 2019 | 20:51
unprejudiced: Всё же кровь может пролиться к сожалению.
unprejudiced 06 января 2019 | 20:54
kadetkl: имеет смысл ввести на всю территорию Украины российских миротворцев с танками и иным тяжелым вооружением для защиты верующих от тех же нацистов их правого сектора, ну и для того чтобы разрушать храмы СЦУ (сатанинской церкви украины, как в томосе записано)
stopkran1969 06 января 2019 | 21:19
unprejudiced: дурик, санитары тебя не угомонили? Достань фалоимитатор из попы и не пей бояры на ночь
unprejudiced 06 января 2019 | 20:50
Константинопольский патриарх Варфоломей передал Украине документ о независимости новой церковной структуры.
Ее не признала ни одна церковь, кроме Константинопольской. На церемонии не присутствовал ни один представитель поместных православных церквей.
Ряд православных иерархов высказались по поводу автокефалии и пришли к выводу, что это не принесет мира на Украину и поставит под вопрос репутацию самого Варфоломея.
Патриарх Антиохии и всего Востока Иоанн X ответил патриарху Варфоломею на его послание, в котором объясняется предоставление автокефалии «новой церкви» на Украине. Патриарх Иоанн X подчеркнул, что эти события вызывают беспокойство.
Предстоятель Сербской православной церкви патриарх Ириней заявил, что Константинопольский патриарх Варфоломей своим односторонним решением поставил под вопрос собственную репутацию и репутацию своей церкви, так как подобные проблемы должны решаться всеми поместными церквями.
По словам патриарха Иринея, настоящие причины предоставления Украине автокефалии «не канонической природы, а политической — желание одной части мировых сил, заняв Украину, подойти ближе к России и получить надзор и за этой страной и Москвой».
andreyoo 06 января 2019 | 21:01
Гоголь. «Ночь перед Рождеством». Нечисть резвится.
sunixyivchai 06 января 2019 | 21:12
Не в русской православной церкви не правы автофекалии Томаса святейшей украинской церкви сильно обладают калонической силой, что запашок чувствуется даже за пределами украины.
a_buvgrobu 06 января 2019 | 21:47
Как скоро Порошенко объявит себя главой новой церкви, или он будет там простым рядовым святым с лечебными мощами?