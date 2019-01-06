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20:32, 06 января 2019

Глава МИД Украины: Россия воспользуется решением о независимости украинской церкви для провокаций

Россия воспользуется решением о независимости украинской церкви для провокаций. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Предоставление томоса об автокефалии Православной церкви Украины может вызвать провокации со стороны Российской Федерации. И это я говорю не для того, чтобы просто повысить градус эмоций. Безусловно, это будет. Мы должны быть бдительными и главное — сконцентрированными и сплоченными».

В Российской православной церкви отметили, что томос об автокефалии не обладает канонической силой.

Комментарии

32

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kadetkl 06 января 2019 | 20:37

А Нарик, Налекрешвили Александр Владимирович, кликуха “Нарик”. Родился 9 июня 1972 года в Грузии, в г. Рустави. Проживал в Днепропетровске с мамой по адресу ул. Красная, д. 14, кв. 26. Образование – 8 классов. Гражданин Украины, в паспорте старенького эталона в графе “национальность” запись: “украинец”. Обладает загранпаспортом на имя Александра Петровского – фамилию поменял на “Петровский”, брав фамилию отчима в конце 80-х. Имеет возможность обладать гражданством других стран. Непрерывно живет за пределами Украины (нередко – в Израиле и на Кавказе),; почётный гость был или это охрана раскольников и первых лиц сегодняшней Украины?

pattrick1 06 января 2019 | 20:54

Россия воспользуется решением о независимости украинской церкви для провокаций. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин...

Если прихожане УПЦ окажут сопротивление боевикам ПЦУ при силовом рейдерском захвате церкви или храма - это будет считаться провокацией России?

hagana 06 января 2019 | 21:02

pattrick1: Смотря какие прихожане ! Если они будут зеленые ,- то да ,конечно ,провокация !

tiridas 06 января 2019 | 21:12

hagana: Если это будут зелёные, то уже не станет СЦУ@С.
;-)

looking_deep_into 06 января 2019 | 21:07

pattrick1:
Или, если головорезы при рейдерском захвате церквей выйдут из под контроля, так же можно будет заявить о провокации России. Очень удобно - реж, убивай, грабь, а потом заявляй, что это Россия и народ схавает.

stopkran1969 06 января 2019 | 21:08

pattrick1: с какого органа? И где рейдерский захват? Где РПЦ и где Бог? Гуне на погон звезда не упадёт? Да и сектанты вне закона, будет эта ветка аум сенрике болтаться на яблоне

danko1 06 января 2019 | 21:15

stopkran1969: Кому интересно мнение жадного до земных благ торговца-гэбэшника, наглость и враньё которого зашкаливает?
Пусть продолжает молиться своему кремлевскому божку, а из его торговых домов Бога давно изгнали.

stopkran1969 06 января 2019 | 21:28

danko1: ну, водка "томос" исправит положение, если втирать правильно

stopkran1969 06 января 2019 | 21:01

kadetkl: на своих гопников глянуть не лень? Один слесарь азлк чего стоит, че уж про паспорта стран НАТО трындеть, коль фофан сам агент штази

kadetkl 06 января 2019 | 21:05

stopkran1969: То есть оправдываете и поддерживаете? С кем не бывает? Не тот ракурс на фото Парубия с томосом взяли... И все молчат,..

stopkran1969 06 января 2019 | 21:23

kadetkl: в зеркальце посмотреть слабо? Там не то что в законе, без закона ворюг рядом с гуней и фофан ом уйма

kadetkl 06 января 2019 | 21:32

stopkran1969: Классный томос получился. Алкоголик, дегенерат и криминальный авторитет приняли палочку от турецкого капитана. Радуйся баран, всё сложится у Вас хорошо теперь. Фото авторитетов с Путиным ты конечно не покажешь.

stopkran1969 06 января 2019 | 21:42

kadetkl: ну, про баранов это к рамзанке - он спец, ещё лет с 16, дегенератов вокруг тебя и так полно, хоть рогозя или золотцев, вечно спящий от бухла недимон притаился, ну и апофигей бухла - блевонтьев, не приходя в сознание с тобой согласен

looking_deep_into 06 января 2019 | 21:05

kadetkl: "А Нарик, Налекрешвили Александр Владимирович, кликуха “Нарик”".

Криминальный авторитет "нарик" на вручении томоса, это конечно же провокация российских спецслужб.

kadetkl 06 января 2019 | 21:34

looking_deep_into: Точно. Не заметили сразу, а он как выпрыгнет.

andreyoo 06 января 2019 | 20:39

Ждем принятия на Украине закона об уголовной ответственности за отрицание Томоса.

orlov_a_v 06 января 2019 | 20:55

andreyoo: клим чугункин опять напился)))

pepetz 06 января 2019 | 21:07

andreyoo: "Ждем принятия на Украине закона об уголовной ответственности за отрицание Томоса. "

Это Легойда уже неделю трещит по всем каналам.

andreyoo 06 января 2019 | 20:42

Когда начнут с помощью "православных титушек" отжимать храмы УПЦ, а вже скоро, любые попытки препятствовать будут объявляться провокацией Москвы.

vachek 06 января 2019 | 20:42

Обижаете! России для провокаций внешние поводы не нужны - она их сама и создает.

alex949 06 января 2019 | 20:44

Порошонко заявил, что получение томоса Украиной приведет к развалу России!

region62 06 января 2019 | 20:46

Даже глумиться с хохлов некому- укроглавпоп педерастом оказался

orlov_a_v 06 января 2019 | 20:57

region62: не педераст, а человек европейских ценностей))))

stopkran1969 06 января 2019 | 21:12

region62: да ладно! Вас таких 86%, и то никто не ржёт! Тебя Пальчиков воспитывал и твоя тема?

unprejudiced 06 января 2019 | 20:48

Несколько тысяч православных винничан, ставших на защиту Кресто-Воздвиженского храма, не дали боевикам «Правого сектора» устроить провокацию.

Верующие взяли в кольцо немногочисленных неонацистов и предотвратили провокационные действия.

Чтобы противостоять заранее анонсированной акции «Правого сектора»*, у Кресто-Воздвиженского храма в Виннице собрались многочисленные верующие УПЦ.

С боевиками, которых было около 20 человек, побеседовал архиепископ Винницкий и Барский Варсонофий в сопровождении духовенства. Выслушав агитацию неонацистов в поддержку ПЦУ, иерарх разъяснил, что Украинская Православная Церковь имеет независимый статус и является украинской, а не русской Церковью.

В конце беседы владыка пригласил боевиков на чай и обещал предоставить аргументированные ответы на все их вопросы.

После этого состоялся молебен за мир на Украине у Рождественского вертепа. «Правосеков» пригласили на молитву, но они отказались, сказав, что будут молиться в другом месте.

Очевидица событий рассказала Союзу православных журналистов, что верующие собирались со всех концов Винницы и епархии, чтобы отстоять храм.

Женщина рассказывает: прихожане закончили Литургию в 11:30 (12:30 мск), не расходились и начали читать Евангелие. В это время в храм пришло очень много православных, в том числе много мужчин, которые собрались в храме, чтобы дать отпор «Правому сектору».

kadetkl 06 января 2019 | 20:51

unprejudiced: Всё же кровь может пролиться к сожалению.

unprejudiced 06 января 2019 | 20:54

kadetkl: имеет смысл ввести на всю территорию Украины российских миротворцев с танками и иным тяжелым вооружением для защиты верующих от тех же нацистов их правого сектора, ну и для того чтобы разрушать храмы СЦУ (сатанинской церкви украины, как в томосе записано)

stopkran1969 06 января 2019 | 21:19

unprejudiced: дурик, санитары тебя не угомонили? Достань фалоимитатор из попы и не пей бояры на ночь

unprejudiced 06 января 2019 | 20:50

Константинопольский патриарх Варфоломей передал Украине документ о независимости новой церковной структуры.

Ее не признала ни одна церковь, кроме Константинопольской. На церемонии не присутствовал ни один представитель поместных православных церквей.

Ряд православных иерархов высказались по поводу автокефалии и пришли к выводу, что это не принесет мира на Украину и поставит под вопрос репутацию самого Варфоломея.

Патриарх Антиохии и всего Востока Иоанн X ответил патриарху Варфоломею на его послание, в котором объясняется предоставление автокефалии «новой церкви» на Украине. Патриарх Иоанн X подчеркнул, что эти события вызывают беспокойство.

Предстоятель Сербской православной церкви патриарх Ириней заявил, что Константинопольский патриарх Варфоломей своим односторонним решением поставил под вопрос собственную репутацию и репутацию своей церкви, так как подобные проблемы должны решаться всеми поместными церквями.

По словам патриарха Иринея, настоящие причины предоставления Украине автокефалии «не канонической природы, а политической — желание одной части мировых сил, заняв Украину, подойти ближе к России и получить надзор и за этой страной и Москвой».

andreyoo 06 января 2019 | 21:01

Гоголь. «Ночь перед Рождеством». Нечисть резвится.

sunixyivchai 06 января 2019 | 21:12

Не в русской православной церкви не правы автофекалии Томаса святейшей украинской церкви сильно обладают калонической силой, что запашок чувствуется даже за пределами украины.

a_buvgrobu 06 января 2019 | 21:47

Как скоро Порошенко объявит себя главой новой церкви, или он будет там простым рядовым святым с лечебными мощами?

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