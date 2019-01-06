Глава МИД Украины: Россия воспользуется решением о независимости украинской церкви для провокаций

Россия воспользуется решением о независимости украинской церкви для провокаций. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Предоставление томоса об автокефалии Православной церкви Украины может вызвать провокации со стороны Российской Федерации. И это я говорю не для того, чтобы просто повысить градус эмоций. Безусловно, это будет. Мы должны быть бдительными и главное — сконцентрированными и сплоченными».

В Российской православной церкви отметили, что томос об автокефалии не обладает канонической силой.