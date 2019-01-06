Американский десантный корабль-док «Форт-Макгенри» направляется в акваторию Черного моря
Корабль уже готовится к прохождению черноморских проливов. После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. В соответствии с Конвенцией Монтрё военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря максимум двадцать одни сутки.
Комментарии22
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sensei54 06 января 2019 | 20:41
двадцать одни сутки.
....................................
И каждый день вертухаи будут по нему страшными ракетами пулять.
Хватило бы ракет.
pattrick1 06 января 2019 | 20:48
Американский десантный корабль-док «Форт-Макгенри» направляется в акваторию Черного моря...
Идут в территориальные воды Украины, где пьяный аббат Петро Порошенко осветит их судно своим 13-и сантиметровым томосом.
kottigr1 06 января 2019 | 20:58
pattrick1: Посмотрим как "отважные" российские матросы таранить американцев будут.. Или только с теми кто послабее могут.. ?
stopkran1969 06 января 2019 | 21:34
kottigr1: эти в очко не играют, а на той стороне только с буксироми воевать умеют
iwan_feodorovich 06 января 2019 | 20:59
pattrick1: Да нет, он в Румынию. Там, говорят, дерьмократия в опасности - дерьмократов судят.
needroid 06 января 2019 | 20:43
Ему же тоже надо через Керченский пролив пройти?
leinsoo 06 января 2019 | 20:44
Он запросит разрешение и пройдет, как положен
kottigr1 06 января 2019 | 20:56
leinsoo: Конечно запросит.. У украинской стороны, которая согласно всех международных договоров, отвечает за проход судов через Керченский пролив.
nalimka 06 января 2019 | 21:03
kottigr1: не так всё просто проход регулирует порт Керчь
kottigr1 06 января 2019 | 21:08
nalimka: За проход судов по Керченскому проливу отвечает Украинский Центр регулирования движения судов «Керчь» (ЦРДС). Он добро даст....
polba 06 января 2019 | 21:38
kottigr1: ЦРДС самоликвидировался в 2014 году, вместе с государством "Украина".
kottigr1 06 января 2019 | 21:40
polba: Если только в Ваших фантазиях. А вот для всего остального мира Крым - это часть Украины и за проход судов по Керченскому проливу отвечает Украинский Центр регулирования движения судов «Керчь» (ЦРДС).
accyapa 06 января 2019 | 21:38
kottigr1: Разрешение на проход в Азов военных кораблей третьих стран возможно только при совместном согласии России и Украины.
kottigr1 06 января 2019 | 21:47
accyapa: Своим пиратским нападением на украинские корабли РФ аннулировала все договора.
olegleon 06 января 2019 | 20:44
а у хохлотроллей 21 сутки будут пуканы рваться. а потом они скажут, что американцы и не планировали заходить в украинские порты
vilingrad 06 января 2019 | 20:50
olegleon: А ну как зайдет в Керченский да квакнет по мосту главным калибром? Вовка опять сделает вид, что ничего не было?:)
rus095 06 января 2019 | 20:55
vilingrad: ну и что дальше после выстрела главным калибром? Через сколько секунд он пойдет на дно? Или через сколько минут все мы- земляне сгорим в общем атомном котле? Поэтому никаких главных калибров не будет- даже в наши территориальные воды пиндосы не зайдут.
kottigr1 06 января 2019 | 21:10
rus095: Эрдоган спокойно завалил российский боевой самолет и три российские "вертушки".. Что-то пока прохладно...
polba 06 января 2019 | 21:33
vilingrad: А ну как к нему подлетит старенькая СУшка с "Хибиной", как к Дональду Куку однажды?
Уверены, что команде хватит памперсов до Румынского порта?
bigmaikl 06 января 2019 | 21:04
Что? Россия соблюдает международное право?
stopkran1969 06 января 2019 | 21:36
bigmaikl: только в промежности
oldfashy 06 января 2019 | 21:30
страсти нарастают...