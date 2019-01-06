Американский десантный корабль-док «Форт-Макгенри» направляется в акваторию Черного моря...

Корабль уже готовится к прохождению черноморских проливов. После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. В соответствии с Конвенцией Монтрё военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря максимум двадцать одни сутки.