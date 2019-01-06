Первые 18 млн рублей для оказания помощи пострадавшим поступили в Магнитогорск из резервного фонда правительства
Первые 18 млн рублей для оказания помощи пострадавшим от частичного обрушения дома поступили в Магнитогорск из резервного фонда правительства. Как сообщает пресс-служба МЧС, всего на счет правительства Челябинской области поступят около 65 млн рублей.
На благотворительный счет для пострадавших от взрыва в жилом доме в Магнитогорске поступило более 23 млн рублей. Эти средства, как передает РИА, пойдут на аренду жилья, погребение погибших и гуманитарную помощь. Четверо пострадавших все еще остаются в больнице. Врачи обещают их выписать не ранее 9 января. Власти сообщили, что два подъезда дома, в котором произошел взрыв, будут снесены.
Комментарии6
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uhovostro 06 января 2019 | 20:46
//...всего на счёт правительства Челябинской области поступит около 65 миллионов рублей//
Поступить-то поступят, а вот куда они потом денутся, вот в чём вопрос...
vitek61 06 января 2019 | 21:00
uhovostro: В данном конкретном случае - куда надо. Размеры компенсаций известны и не дать или задержать их - проблематично...
vinning7 06 января 2019 | 20:59
Сейчас страдания у власти, свои кровные бюджетные от себя отрывают
vienidi 06 января 2019 | 21:09
vinning7: Вы сильно ошибаетесь-свои кровные у них в надежном месте и свои кровные они никогда на бюджетные цели не выделяют- только для себя!!!
pepetz 06 января 2019 | 21:17
" всего на счет правительства Челябинской области поступят около 65 млн рублей."
Что, у правительства нет сразу такой суммы.
Что, хана что-ли этому фонду? Где деньги, Зин?
koshkaedu 06 января 2019 | 21:24
Из резервного фонда 13 000 долларов на каждый труп.