Первые 18 млн рублей для оказания помощи пострадавшим поступили в Магнитогорск из резервного фонда правительства

Первые 18 млн рублей для оказания помощи пострадавшим от частичного обрушения дома поступили в Магнитогорск из резервного фонда правительства. Как сообщает пресс-служба МЧС, всего на счет правительства Челябинской области поступят около 65 млн рублей.



На благотворительный счет для пострадавших от взрыва в жилом доме в Магнитогорске поступило более 23 млн рублей. Эти средства, как передает РИА, пойдут на аренду жилья, погребение погибших и гуманитарную помощь. Четверо пострадавших все еще остаются в больнице. Врачи обещают их выписать не ранее 9 января. Власти сообщили, что два подъезда дома, в котором произошел взрыв, будут снесены.