Мемориал погибшим в результате частичного обрушения жилой многоэтажки в Магнитогорске появится к лету
Это пообещали в пресс-службе губернатора Челябинской области. Там пояснили, что на демонтаж разрушенных подъездов и подготовку территории к установке памятника уйдет около трех месяцев.
По версии следствия, обрушение двух подъездов 10-этажного дома произошло в результате взрыва бытового газа. Погибли 39 человек.
Комментарии5
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semen7143 06 января 2019 | 20:50
сумму распила на постройке мемориала пока не определили ....
semen7143 06 января 2019 | 20:52
И да . Они и на этом будут пилить .!
vienidi 06 января 2019 | 21:06
semen7143: Вопрос в другом, сколько их предстоит установить и разумеется на этом попилить в путираше???
pravdatut 06 января 2019 | 21:07
Может на кладовище сделать, а не возле довов.?
pepetz 06 января 2019 | 21:12
Что же в итоге будет написано на мемориале?
Узбек газ не выключил?