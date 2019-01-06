ЦСКА первым гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ сезона-2018/19

Московский ЦСКА одержал победу над минским «Динамо» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артем Блажиевский (15-я минута) и Максим Шалунов (33), у проигравших отличился Патрик Уиркош (56). Для ЦСКА эта победа стала шестой подряд в КХЛ, сообщает ТАСС.



ЦСКА первым из команд КХЛ гарантировал себе участие в плей-офф текущего сезона. В турнирной таблице Западной конференции армейцы занимают первое место, набрав в 45 матчах 78 очков. От девятого места команду за 17 игр до конца регулярного чемпионата отделяет 34 очка. «Динамо» с 30 очками идет 10-м.



В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом», «Динамо» примет братиславский «Слован». Обе встречи пройдут 8 января.