Боевые вертолеты Израиля атаковали два военных поста ХАМАС в секторе Газа
Это стало ответом на запуск воздушных шаров с прикрепленным взрывным устройством в сторону еврейского государства. В армии Израиля подчеркивают, что правящее в прибрежном анклаве движение ХАМАС «ответственно за все, происходящее в секторе Газа.
Комментарии5
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kottigr1 06 января 2019 | 20:06
Проклятая кривизна.. Снова помешала российским зенитчикам на их неимеющиханалоговвмире С300-400 поразить проклятых стервятников !.. Может и к лучшему.. Зато все "российские соколы" смогли целыми вернуться на свои аэродромы.
olegleon 06 января 2019 | 20:12
kottigr1: у тебя сегодня стахановский день?
mikr 06 января 2019 | 20:15
kottigr1: Вообще-то сектор Газа находится на Синайском полуострове, если Вам это о чем-то говорит.
olegleon 06 января 2019 | 20:19
mikr: это ему ничего не говорит.
kara 06 января 2019 | 20:11
скоро будут как фашисты во время ВОВ-деревнями(поселениями)выжигать.