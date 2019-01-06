Дональд Трамп подтвердил ликвидацию Штатами террориста запрещенной группировки «Аль-Каида» Джамаля аль-Бадауи

В США его считали ответственным за организацию нападения на эсминец «Коул» в 2000 году. В пятницу телекомпания Си-эн-эн сообщила что аль-Бадауи был убит в Йемене в результате удара американского беспилотника. В результате подрыва эсминца «Коул» в йеменском порту Аден погибли 17 американских моряков, еще около 40 получили ранения. В 2007 году аль-Бадауи добровольно сдался властям Йемена и был отпущен на свободу в обмен на обязательство отказаться от террористической деятельности. Тем не менее ФБР включило Аль-Бадауи в список самых разыскиваемых террористов.