Американский десантный корабль-док «Форт-Макгенри» подошел к Стамбулу
Как сообщили «Интерфаксe» информированные источники, боевой корабль направляется в акваторию Черного моря. В командовании 6-м флотом США этот поход называют рутинным.
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Как сообщили «Интерфаксe» информированные источники, боевой корабль направляется в акваторию Черного моря. В командовании 6-м флотом США этот поход называют рутинным.
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Комментарии14
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tvitov66 06 января 2019 | 20:03
Казалось-бы при чем тут томос?
andreyoo 06 января 2019 | 20:05
tvitov66: Как? Он его и повезет?
kottigr1 06 января 2019 | 20:12
andreyoo: Всё нормально... Американский военный корабль идет с дружеским визитом в Мариуполь.. Украинские военные корабли проводят.
ykra_dupa 06 января 2019 | 20:13
kottigr1: Дислоцированные в Крыму противокорабельные ракетные комплексы «Бал» отработали в ходе учения нанесение ударов по морским целям.
Думаю, следующий героический прорыв через Керченский пролив в украинском генштабе должен идти под кодовым названием #ЯиБал
kottigr1 06 января 2019 | 20:15
ykra_dupa: 5000 "Томагавков" приглашены на "Бал" ?
pattrick1 06 января 2019 | 20:20
Американский десантный корабль-док «Форт-Макгенри» подошел к Стамбулу...
Радостный подарок для хохлов и абрашек, который поднимет их национальную гордость из опущенных в фаршманутых!
ykra_dupa 06 января 2019 | 20:22
kottigr1: А еще хохлятская " звезда смерти " ,вот те крест автофекальный !)))
olegleon 06 января 2019 | 20:14
kottigr1: ты считаешь американце идиотами, которые ради Порошенко хотят развязать войну?
kottigr1 06 января 2019 | 20:21
olegleon: А кто говорит о войне ? Разве что идиоты какие-то.. США - за мир !
mikhail_spb_ 06 января 2019 | 20:09
Главное - чтобы не направился под Крымский мост!
sensei54 06 января 2019 | 20:13
mikhail_spb_: Как зайдёт в Мариуполь, во потеха будет!
А если ещё на нём батальон морпехов ...
olegleon 06 января 2019 | 20:17
sensei54: "Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают"
a_buvgrobu 06 января 2019 | 20:10
Опять собрались "храбро демонстрировать флаг" в 500 км от Крыма?
begly_ 06 января 2019 | 20:19
Ничего удивительного, американские корабли по всему свету ходют.., наши корабли ходют..