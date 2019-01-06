Деньги на паллиативную помощь в России будут выделяться из федерального бюджета регулярно с 2019 года
Об этом сообщил Владимир Путин во время посещения детского хосписа в Невском районе Санкт-Петербурга. По словам президента, в этом году поступят около 5 млрд рублей, соответствующий законопроект находится в Думе и в январе пройдет первое чтение.
Комментарии11
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kottigr1 06 января 2019 | 20:04
Добр ЦарЪ к простолюдинам.. Пообещал, что те деньги которые должны был регулярно выделять, будут выделять ещё более регулярно.. Всё о стране думает...
tvitov66 06 января 2019 | 20:06
kottigr1: тобишь сперва утвердил бюджет, а потом пообещал то, чего там нету и отродясь не бывало ... ВЕРЮ! я же не Константин Сергеевич Станиславский :))))
mikhail_spb_ 06 января 2019 | 20:05
Обещаю обещать!
sensei54 06 января 2019 | 20:08
А в свой родной любимый ЦНИРРИ в Песочном сколько он вложил?
alex949 06 января 2019 | 20:08
А что же это Леха уехал греть свой зад в теплые края ?
kreamssdick 06 января 2019 | 20:09
Путин становится человеком? О душе задумался?
tvitov66 06 января 2019 | 20:12
kreamssdick: скорее о Муаммаре вспомнил ... и зачесалось ... чуть пониже души
v_pupkin0 06 января 2019 | 20:10
а что за 20 лет развала страны, раньше не мог додуматься до этого?
tvitov66 06 января 2019 | 20:18
v_pupkin0: так и повода не было ... "И всё-то ты в трудах, всё в трудах, великий государь, аки пчела!"(с)
dennik 06 января 2019 | 20:17
Размажут тонким слоем по всей стране ...
А Путин не уточнил, сколько своруют его ставленники!?
lager23 06 января 2019 | 20:22
Не прошло и 19 лет правления, и он вспомнил об этом!