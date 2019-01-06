Дональд Трамп утверждает, что никогда не обещал быстрого вывода войск США из Сирии
Он также не стал называть журналистам конкретные сроки их вывода. Ранее телеканал Эн-би-си сообщил, что США могут оставить часть военнослужащих на юге Сирии на неопределенный срок, несмотря на решение президента о полном выводе американского контингента. 19 декабря Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. За этим последовала череда отставок в Пентагоне, включая главу военного ведомства США.
Комментарии12
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kottigr1 06 января 2019 | 19:38
Ну вот.. А российские патриоты уже на проводах три гармошки порвали с ящиком водки...
pauel1964 06 января 2019 | 19:51
kottigr1: Трамп настящий хозяин своему слову. Дал -- обратно взял.
danko1 06 января 2019 | 19:55
pauel1964: Подражает Путину, который 3 раза полностью войска выводил и ни разу потом не сообщал о новом вводе.
pauel1964 06 января 2019 | 20:03
danko1: Слышал бы он это! Можно ли придумать худшую репутацию для президента великой Америки, чем подражание окурку...
olegleon 06 января 2019 | 19:41
опять его не правильно поняли?
а кто же за свободу сирийского народа от диктатора будет бороться?
polsan 06 января 2019 | 19:45
olegleon: ну, вы с троллями на сайте и будете бороться за светлое будущее не только сирийских братьев, но ещё и иранских и всех остальных, кого вам в братья прикажут! )
olegleon 06 января 2019 | 19:50
polsan: не отвлекайтесь и арбайтен, а то бедных арабских беженцев вам содержать надо. сколько в прошлом году бедных угнетённых приняли?
art_ 06 января 2019 | 19:47
йес!!!
art_ 06 января 2019 | 19:50
вот это президент! всем президентам президент!
stebinmaku 06 января 2019 | 19:48
Я хотел сказать, что сделал вывод о дополнительном вводе, но журналисты меня не так поняли - добавил Трамп..
begly_ 06 января 2019 | 19:49
Не, Трамп никада. Он только и всего сказал то, что к Кристсмассу все солдаты будут дома. А к какому Кристсмассу сказано им не было.
andreyoo 06 января 2019 | 19:58
Ну не тысячу, а сто, не в рулетку, а в домино, не выиграл, а проиграл.