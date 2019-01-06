Дональд Трамп утверждает, что никогда не обещал быстрого вывода войск США из Сирии

Он также не стал называть журналистам конкретные сроки их вывода. Ранее телеканал Эн-би-си сообщил, что США могут оставить часть военнослужащих на юге Сирии на неопределенный срок, несмотря на решение президента о полном выводе американского контингента. 19 декабря Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. За этим последовала череда отставок в Пентагоне, включая главу военного ведомства США.