Жителя Новокузнецка оштрафовали на  покупку горнолыжных очков со встроенной камерой

Алексей Жаворонков признан виновным в незаконном обороте технических средств для негласной съемки. Как сообщает местное сетевое издание City-N, горнолыжник сделал заказ наAliExpress в 2017 году. По его словам, он собирался снимать заезды по трассам. Посылку из Китая задержали сотрудники таможни.

В отношении Жаворонкова было возбуждено уголовное дело. Своей вины мужчина не признал. Суд в Новокузнецка приговорил его к штрафу в 15 тысяч рублей. В конце декабря пленум Верховного суда официально разъяснил, что к уголовной ответственности нельзя привлекать за покупку т.н. «шпионской техники» для обеспечения безопасности или для слежения за животными.