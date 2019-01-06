Жителя Новокузнецка оштрафовали на покупку горнолыжных очков со встроенной камерой
Алексей Жаворонков признан виновным в незаконном обороте технических средств для негласной съемки. Как сообщает местное сетевое издание City-N, горнолыжник сделал заказ наAliExpress в 2017 году. По его словам, он собирался снимать заезды по трассам. Посылку из Китая задержали сотрудники таможни.
В отношении Жаворонкова было возбуждено уголовное дело. Своей вины мужчина не признал. Суд в Новокузнецка приговорил его к штрафу в 15 тысяч рублей. В конце декабря пленум Верховного суда официально разъяснил, что к уголовной ответственности нельзя привлекать за покупку т.н. «шпионской техники» для обеспечения безопасности или для слежения за животными.
Комментарии14
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mikhail_spb_ 06 января 2019 | 19:37
Возможно, этот шпион собирался заснять секретную технику катания членов тандема?
Тогда он ещё легко отделался!
tvitov66 06 января 2019 | 19:44
mikhail_spb_: без таких очков пролет гиперзвуковых виолончелей не снимешь - сдует ветром!
danko1 06 января 2019 | 20:07
tvitov66: Когда Путин гос.тайны о новом оружии публично выдает, у нас секретным считают собственное передвижение горнолыжников.
Шпиономания накрыла Россию, когда в Кремле немецкий шпион сидит.
lenin3 06 января 2019 | 19:47
mikhail_spb_: ой,да чо там снимать секретного:по зомбоящику и так показывают,как олимпийские чемпионы Фетисов и Касатонов,увидев Вошьдя на коньках и с клюшкой,валятся на лёд от его божественной техники катания и такой же игры и сами же в свои ворота загоняют шайбы.А уж когда Вошьд встаёт на лыжи,то все лыжники со сноубодистами,не выдержав сравнения своего катания с его,разбегаются от горы на километры(и даже ФСО здесь ни при чём)...
gvs 06 января 2019 | 19:38
Придется этому горнолыжнику ограничится треккером для слежения за коровами ))))
tvitov66 06 января 2019 | 19:49
gvs: у нас (согласно овцаΩу) 68% баранов - за ними нужен глаз да глаз! И ещё стричь вовремя нужно не забывать ... но это уже к другому ведомству
ac_dc 06 января 2019 | 19:41
Дебилы в нашей стране когда-нибудь закончатся?????
punyoshohlai 06 января 2019 | 19:57
ac_dc: ?????
Они особенно выпукло представлены в трех ветвях власти. Поэтому вряд ли.
o_smirnov 06 января 2019 | 19:42
Люди - тоже животные, а это значит, что за ними тоже можно следить. Молодцы судьи!
pepetz 06 января 2019 | 19:49
Мотоциклистов тоже надо штрафовать за шлемы с видеорегистратором.
Интересно судьи пробовали шпионить в горнолыжных очках?
goga_s 06 января 2019 | 19:51
Всё просто - пока ВЫ "обсуждаете" - вас банально ОБНОСЯТ !
Это классика "жанра"!
alexey65 06 января 2019 | 19:52
Приговор справедлив!
Этот злоумышленник мог прийти в горнолыжных очках в гос.учреждение и незаметно снять там какую-нибудь гостайну.
clandestino 06 января 2019 | 20:02
Как так - пленум Верховного суда официально разъяснил а человека оштрафовали? Могли бы и за лыжные палки оштрафовать Так сильно деньги нужны?
alexey65 06 января 2019 | 20:20
clandestino: Суд разъяснил, что нельзя человека сажать, если он своей собаке или корове маячок прикрепил, а про горнолыжные очки ничего не сказал.