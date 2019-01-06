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19:32, 06 января 2019

Жителя Новокузнецка оштрафовали на  покупку горнолыжных очков со встроенной камерой

Алексей Жаворонков признан виновным в незаконном обороте технических средств для негласной съемки. Как сообщает местное сетевое издание City-N, горнолыжник сделал заказ наAliExpress в 2017 году. По его словам, он собирался снимать заезды по трассам. Посылку из Китая задержали сотрудники таможни.

В  отношении Жаворонкова было возбуждено уголовное дело. Своей вины мужчина не признал. Суд в  Новокузнецка приговорил его к штрафу в 15 тысяч рублей. В конце декабря пленум Верховного суда официально разъяснил, что к уголовной ответственности нельзя привлекать за покупку т.н. «шпионской техники» для обеспечения безопасности или для слежения за животными.

Комментарии

14

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mikhail_spb_ 06 января 2019 | 19:37


Возможно, этот шпион собирался заснять секретную технику катания членов тандема?
Тогда он ещё легко отделался!

tvitov66 06 января 2019 | 19:44

mikhail_spb_: без таких очков пролет гиперзвуковых виолончелей не снимешь - сдует ветром!

danko1 06 января 2019 | 20:07

tvitov66: Когда Путин гос.тайны о новом оружии публично выдает, у нас секретным считают собственное передвижение горнолыжников.
Шпиономания накрыла Россию, когда в Кремле немецкий шпион сидит.

lenin3 06 января 2019 | 19:47

mikhail_spb_: ой,да чо там снимать секретного:по зомбоящику и так показывают,как олимпийские чемпионы Фетисов и Касатонов,увидев Вошьдя на коньках и с клюшкой,валятся на лёд от его божественной техники катания и такой же игры и сами же в свои ворота загоняют шайбы.А уж когда Вошьд встаёт на лыжи,то все лыжники со сноубодистами,не выдержав сравнения своего катания с его,разбегаются от горы на километры(и даже ФСО здесь ни при чём)...

gvs 06 января 2019 | 19:38

Придется этому горнолыжнику ограничится треккером для слежения за коровами ))))

tvitov66 06 января 2019 | 19:49

gvs: у нас (согласно овцаΩу) 68% баранов - за ними нужен глаз да глаз! И ещё стричь вовремя нужно не забывать ... но это уже к другому ведомству

ac_dc 06 января 2019 | 19:41

Дебилы в нашей стране когда-нибудь закончатся?????

punyoshohlai 06 января 2019 | 19:57

ac_dc: ?????
Они особенно выпукло представлены в трех ветвях власти. Поэтому вряд ли.

o_smirnov 06 января 2019 | 19:42

Люди - тоже животные, а это значит, что за ними тоже можно следить. Молодцы судьи!

pepetz 06 января 2019 | 19:49

Мотоциклистов тоже надо штрафовать за шлемы с видеорегистратором.
Интересно судьи пробовали шпионить в горнолыжных очках?

goga_s 06 января 2019 | 19:51

Всё просто - пока ВЫ "обсуждаете" - вас банально ОБНОСЯТ !

Это классика "жанра"!

alexey65 06 января 2019 | 19:52

Приговор справедлив!
Этот злоумышленник мог прийти в горнолыжных очках в гос.учреждение и незаметно снять там какую-нибудь гостайну.

clandestino 06 января 2019 | 20:02

Как так - пленум Верховного суда официально разъяснил а человека оштрафовали? Могли бы и за лыжные палки оштрафовать Так сильно деньги нужны?

alexey65 06 января 2019 | 20:20

clandestino: Суд разъяснил, что нельзя человека сажать, если он своей собаке или корове маячок прикрепил, а про горнолыжные очки ничего не сказал.

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