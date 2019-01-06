Сербские спасатели освободили из снежного плена семью из России

Как передает ТАСС, их автомобиль замело на перевале. Сигнал с просьбой о помощи поступил к спасателям около 2 часов ночи из российского консульства. Семья из России пыталась проехать из Сербии в Черногорию, однако навигатор завел их на второстепенные дороги, где автомобиль застрял в сугробах. На Сербию последние дни обрушились аномальные для страны снегопады, блокировавшие движение даже в столице.