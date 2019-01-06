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19:31, 06 января 2019

Сербские спасатели освободили из снежного плена семью из России

Как передает ТАСС, их автомобиль замело на перевале. Сигнал с просьбой о помощи поступил к спасателям около 2 часов ночи из российского консульства. Семья из России пыталась проехать из Сербии в Черногорию, однако навигатор завел их на второстепенные дороги, где автомобиль застрял в сугробах. На  Сербию последние дни обрушились аномальные для страны снегопады, блокировавшие движение даже в столице.

Комментарии

2

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kuchumka 06 января 2019 | 19:40

Молодцы братушки!

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pravdatut 06 января 2019 | 20:23

Шпионы, ездят ночью в пургу.

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