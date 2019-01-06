Британские власти установили все детали покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию
По сведениям Телеграф, раскрыта вся цепочка людей, участвовавших в операции по отравлению экс-сотрудника ГРУ и его дочери. Источники издания утверждают, что теперь ГРУ понадобятся десятилетия, чтобы восстановить свои прежние позиции в Великобритании.
Британские власти обвиняют в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Именно под этими именами в Великобританию въехали сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.
Комментарии29
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watson_ 06 января 2019 | 19:37
Вот же упёртые мелкобриты , тянут заунывно свою песню о плохих рюских, ну тогда бы хоть фарс со Скрипалями сварганили бы профессиональней, или зачем и так сойдёт? -))
ac_dc 06 января 2019 | 19:38
watson_:
В отпуску был?
vienidi 06 января 2019 | 20:23
ac_dc: Этот чухан пригожинский - в декрете был!!!
tvitov66 06 января 2019 | 19:41
watson_: ну да, "Элементарно, Ватсон!"(с) все же поверили Симоньян - они там шпилями любовались :) Это элементарно! :)
freedommen 06 января 2019 | 19:48
Сейчас передадут дело прокурору, он затребует ордера на арест причастных. Потом суд. Но наши герои или скоропостижно скончаются, или станут депутатами (м.б.). Сильно удивлюсь, если они согласятся дать показания королевскому суду. Ну а нашим суперпатриотам (коих 86%) до окончания судебных слушаний никто ничего доказывать не будет. Им придется научится терпеть издевательства цивилизованных людей. Ждем термоядерной вспышки активности патриотов с паспортами (ВНЖ, ПМЖ) стран НАТО.
midnightblues 06 января 2019 | 19:52
freedommen: Да небось уж закопали-
к слову в гру сильно их возненавидели
могли отомстить за крах ведомства
splin2 06 января 2019 | 20:00
Сейчас уже ясно, что власти РФ не отделаются помидорами, как это случилось после отравления Литвиненко.
iakushev_ilia 06 января 2019 | 20:19
splin2: хайли лайкли
iakushev_ilia 06 января 2019 | 20:14
freedommen: Скрипалей найди
vlad591 06 января 2019 | 20:11
watson_: Целых пять лайков!
Впрочем, этот феномен уже описан репликой небезысвестного дворника Тихона:
- Кому и кобыла - невеста!
olegleon 06 января 2019 | 19:39
значит у Терезы Мэй опять проблемы.
o_smirnov 06 января 2019 | 19:39
Особенную благодарность британская Ми-5 выразила гражданину России В. Путину, который своей болтливостью позволил раскрыть больше 200 российских агентов.
midnightblues 06 января 2019 | 19:54
o_smirnov: Умножьте на 10 как минимум
Даже агентура в Китае и Иране была аннулирована
mikhail_spb_ 06 января 2019 | 19:41
А нужно ли России, чтобы полностью дискредитировавшее себя гру десятилетиями восстанавливало "свои прежние позиции"?
Ликвидировать за ненадобностью.
pepetz 06 января 2019 | 19:51
mikhail_spb_:
"А нужно ли России, чтобы полностью дискредитировавшее себя гру десятилетиями восстанавливало "свои прежние позиции"?
Ликвидировать за ненадобностью. "
За идиотами следить сложнее.
region62 06 января 2019 | 19:46
А когда Дианка с черномазым долбилась-никто так не визжал.
tvitov66 06 января 2019 | 19:55
region62: тогда ни одна тварь дверные ручки гадостью не мазала
neitral_n 06 января 2019 | 19:58
region62: Разведись, да трахайся, хоть затрахайся -твое дело и ничье больше.
xyteen 06 января 2019 | 19:47
ЖДЁМ санкций
mm1902net 06 января 2019 | 19:52
Гребаное Эхо продолжает удалять комментарии, которые не нравятся им. Успехов Вам, гоблины антироссийские!!
neitral_n 06 января 2019 | 20:16
mm1902net: Медведев что ли ты? Гоблин российский - это голова! Но если уж на то пошло, учись делать так: и противник обосран, и забанить нельзя.
neitral_n 06 января 2019 | 19:54
Вот ведь! Да, мастерство не пропьешь, какими бы алкоголиками англичане с ирландцамт ни были! Неужели и теперь у СВР с ГРУ хватит совести хоть копейку у больных детей взять российских? Впрочем, о чем это я? Конечно, да!
andreyoo 06 января 2019 | 20:00
Установили все детали. Но никому из не скажут. А продадут сценарий Голивуду.
unprejudiced 06 января 2019 | 20:10
Это я так понимаю англосаксы в ответ на разоблачение их хакерами выпустили пустышку что якобы они там всё установили? Более убогих личностей чем бриты я еще не видел
bk_1954 06 января 2019 | 20:13
unprejudiced: "Более убогих личностей чем бриты я еще не видел"
Причесываешься наугад, без зеркала?
gocman 06 января 2019 | 20:20
unprejudiced: более убогих личностей, чем unprejudiced я ещё не видел...ггг
iakushev_ilia 06 января 2019 | 20:16
Только меня удивляет, как отравленные в час дня Скрипали ходили по барам и отравили только через 4 часа одного полицейского?
pravdatut 06 января 2019 | 20:21
Много накопилось в путинской власти проблем. Решение: обнулить РФ.
mikr 06 января 2019 | 20:21
Британцы отлично усвоили принцип озвученный Гитлером - чем больше лжи, тем быстрее поверят.