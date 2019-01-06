В России будут выделять дополнительные деньги на поддержку тяжелобольных детей
Об этом завил президент страны Владимир Путин. Путин посетил сегодня детский хоспис в Невском районе Петербурга, на учете в котором состоят более 250 детей.
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Об этом завил президент страны Владимир Путин. Путин посетил сегодня детский хоспис в Невском районе Петербурга, на учете в котором состоят более 250 детей.
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Комментарии14
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mikhail_spb_ 06 января 2019 | 19:35
Маловероятно.
Ещё не выполнены его давнишние обещалки, а он уже даёт новые.
kottigr1 06 января 2019 | 19:41
mikhail_spb_: В России будут выделять дополнительные деньги на поддержку тяжелобольных детей.. Остался для этого самый пустяк.. Поднять НДС до 25% и срок выхода на пенсию до 70-ти..
Детишки будут рады !
sumars 06 января 2019 | 19:51
kottigr1: до детишек все равно не дойдет
хоть до 30 и до 75
Пыня об этом позаботится
tvitov66 06 января 2019 | 19:52
kottigr1: нужно правильно читать между строк - по телевизерам будут чаще показывать намбера счетов, куда нужно переводить деньги
olegleon 06 января 2019 | 19:35
что это с ним случилось? вспомнил, что кроме чиновников и пенсионеров в России и другие люди живут?
gvs 06 января 2019 | 19:36
Не удивлюсь, если "тяжелобольными" поголовно окажутся детки чиновников, в том числе великовозрастные...
kuchumka 06 января 2019 | 19:38
Вова пиариться ибо рейтинг уже ниже плинтуса
alo0000 06 января 2019 | 19:38
Может, сначала надо дать денег, а потом уже заявлять.
tvitov66 06 января 2019 | 19:58
alo0000: дык весь смысл в том, что бы заявить, а про деньги ... держитесь там
shmuel63 06 января 2019 | 19:43
Ну да, пока что чиновники шестой день не могут найти деньги на перевозку трех, тяжело обожженных в пожаре детей из села Итатка в ожоговый центр
vladimirbelarus 06 января 2019 | 19:48
Что значит дополнительные? Денег для лечения детей нужно выделять столько, чтобых хватило на всех. Вот и всё. Это же так просто, это же дети.
y3emen1 06 января 2019 | 19:50
ключевое слово будут....это уж как полуится, чиновникам решать
tvitov66 06 января 2019 | 20:00
y3emen1: ну да, будут ... сразу после полетов на Марс и строительства базы на Луне
gregor 06 января 2019 | 20:03
Во как ......, не прошло и 18 лет ,догадался наконец-то .
А Сечину с Золотовым хватит ,если немножко на больных детей выделить ?
Умара ,а не власть .