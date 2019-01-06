В столице Перу – Лиме стартует «Дакар», ралли-марафон проводится в 41-й раз

Главный ралли-марафон года «Дакар» обещает быть очень сложным. С одной стороны организаторов раскритиковали за то, что в этот раз гонка пройдет по территории лишь одной страны – Перу, с другой стороны, ралли-рейды ассоциируются в основном с песками, а вот с этим в Перу проблем нет. Еще на презентации в Париже было заявлено, что 70% трасс проложено по дюнам. В маршруте есть и кольцевые участки, однако трассы, как обещают, повторяться не будут. Пожалуй, самая острая борьбы за «золотого бедуина» будет вестись в категории внедорожников, там и больше всего участников. На победу, без сомнений, будут претендовать многократные победители «Дакара» французы Стефан Петерансель и Сириль Депре, а также победитель прошлого года испанец Карлос Сайнс, в этот раз они выступают на Mini.

Впрочем, коварные пески Перу могут стать непреодолимым препятствием для любого, даже самого опытного гонщика – и прошлый год это очень хорошо показал. Не меньше шансов на победу у гонщиков, которые выступают на Toyota. Особенное внимание стоит обратить на катарца Нассера Аль-Аттию и южноафриканского пилота Жинеля де Вильерса, на счету которых в сумме три победы на «Дакарах». Поборятся за подиум и россияне, также выступающие на Toyota Hilux Владимир Васильев и Константин Жильцов. Что же касается начала ралли-марафона, то сегодня в Лиме пройдет торжественная церемония открытия, участники «Дакара» проедут через стартовый подиум. А первый настоящий гоночный день ждет экипажи завтра утром.

Финиширует «Дакар» 17 января в Лиме.