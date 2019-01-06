Король Малайзии, женившийся ранее на россиянке, отрекся от престола
Это произошло впервые в истории страны, отмечает агентство Reuters.
«Его величество направил официальное письмо об отречении от престола в соответствии с установленными правилами», — говорится в сообщении королевского дворца, его приводит агентство ТАСС. При этом причины такого решения не уточняются. Мухаммад V был стал королем в апреле 2016 года и должен был править страной в течение пяти лет. Должность верховного правителя в Малайзии является выборной. Глава государства избирается из числа наследных правителей, возглавляющих 9 штатов страны. Мухаммад V – султан штата Келантан, куда он, как сообщают в королевском дворце, теперь собирается вернуться, чтобы быть со своим народом, цитата, «ради его спокойствия и развития». Как отмечает агентство Reuters, об отречении Мухаммада V сообщили спустя всего неделю после того, как он вернулся к исполнению своих обязанностей после двухмесячного отсутствия. По данным СМИ, король брал больничный, чтобы жениться на россиянке — победительнице конкурса «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина. При этом официально королевский дворец не подтверждал эту информацию. Там не прокомментировали и фотографии со свадьбы, которая, как сообщается, состоялась в Москве.
Мухаммад V ранее уже был женат на гражданке Таиланда, которая принадлежит к тайской королевской семье Паттани.
Комментарии16
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gvs 06 января 2019 | 19:08
На ком бы Вову женить, чтобы и он от престола отрекся? )))
sim202_ 06 января 2019 | 19:11
gvs: На Захаровой.
Или Маргоше.
kottigr1 06 января 2019 | 19:18
sim202_: А Песковы Вы значит со счетов уже скидываете ?
neon001 06 января 2019 | 19:31
kottigr1: точно. лизаньку ему надо подогнать. папочка наверняка клялся в верности вождю, получал вознаграждения неплохие. неужели не поделится теперь с хорошим человеком...
kottigr1 06 января 2019 | 19:32
neon001: Так там.. Если Родине потребуется, то и папа себя не пожалеет..
akustik57 06 января 2019 | 19:44
neon001: Судя по внешнему виду и замашкам - пробу ставить не где уже на лизаньке !
aspid55 06 января 2019 | 19:27
gvs: Так это от народа зависит. Да, от народа.
Тайцы просто не захотели иметь в качестве королевы проститутку.
И выгнали короля.
А русский народ любых руководителей любит.
Помнится посдле снятия Хрущева частушки были
========
Рассмешилди всю Европу,
Показали красоту!
Десять лет лизали жопу,
Оказалось, что не ту!
А эту уже 18 лет лижем, значит та.
alo0000 06 января 2019 | 19:41
gvs: Дык ждёт, когда Меланья овдовеет.
aleko_1 Александр Королев 06 января 2019 | 20:08
gvs: Он уже женат на Медведеве, только тайно
kottigr1 06 января 2019 | 19:09
Ещё немного поживет, научится пить водку, ругаться по-русски матом и купит себе Жигули...
lenin3 06 января 2019 | 19:21
kottigr1: не,он правильно поступил,отказавшись от престола:а вдруг в его бы время правления в Малайзии появились бы вежливые люди,защищающие права его жены-россиянки от мужниного угнетения,и провели бы референдум,не спросив его,о присоединении Малайзии к России.А так он будет трахать Мисс Москва как простой житель...)))
bja_1950 06 января 2019 | 19:20
Горько!
s_vlad 06 января 2019 | 19:38
Российские ляди и не до того доведут..)))
pepetz 06 января 2019 | 20:04
s_vlad:
"Российские ляди и не до того доведут..))) "
Ну-ну, не ёрничай. С таких мужиков пример надо брать.
segserg 06 января 2019 | 20:02
Малайзиянаш?
aleko_1 Александр Королев 06 января 2019 | 20:02
Оксана пролетела как фанера над малайзией. Теперь она может закричать "Так нечестно! Я за Короля выходила!!!"- но это не прокатит. Как в США клятва верности (не знаю как в малайзии) при вступлении в брак- быть вместе и в богатстве, и в бедности... А иначе это не ЛУБОВ