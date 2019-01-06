Король Малайзии, женившийся ранее на россиянке, отрекся от престола

Это произошло впервые в истории страны, отмечает агентство Reuters.

«Его величество направил официальное письмо об отречении от престола в соответствии с установленными правилами», — говорится в сообщении королевского дворца, его приводит агентство ТАСС. При этом причины такого решения не уточняются. Мухаммад V был стал королем в апреле 2016 года и должен был править страной в течение пяти лет. Должность верховного правителя в Малайзии является выборной. Глава государства избирается из числа наследных правителей, возглавляющих 9 штатов страны. Мухаммад V – султан штата Келантан, куда он, как сообщают в королевском дворце, теперь собирается вернуться, чтобы быть со своим народом, цитата, «ради его спокойствия и развития». Как отмечает агентство Reuters, об отречении Мухаммада V сообщили спустя всего неделю после того, как он вернулся к исполнению своих обязанностей после двухмесячного отсутствия. По данным СМИ, король брал больничный, чтобы жениться на россиянке — победительнице конкурса «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина. При этом официально королевский дворец не подтверждал эту информацию. Там не прокомментировали и фотографии со свадьбы, которая, как сообщается, состоялась в Москве.

Мухаммад V ранее уже был женат на гражданке Таиланда, которая принадлежит к тайской королевской семье Паттани.