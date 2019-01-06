Дональд Трамп подтвердил ликвидацию Штатами одного из самых разыскиваемых террористов Али аль-Бадави
Член запрещенной группировки Аль-Каида в США считается в Штатах причастным к теракту против эсминца Коуэл в 2000 году. Тогда корабль протаранило патрульное судно, начиненное взрывчаткой. Погибли 17 американских моряков, 39 получили ранения.
Комментарии2
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begly_ 06 января 2019 | 19:18
Всех их мочить в сортире.
ku000ku 06 января 2019 | 19:25
begly_: Мы его уничтожили, сказал Трамп...мы перестали ему давать деньги...