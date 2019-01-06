Дональд Трамп подтвердил ликвидацию Штатами одного из самых разыскиваемых террористов Али аль-Бадави

Член запрещенной группировки Аль-Каида в США считается в Штатах причастным к теракту против эсминца Коуэл в 2000 году. Тогда корабль протаранило патрульное судно, начиненное взрывчаткой. Погибли 17 американских моряков, 39 получили ранения.