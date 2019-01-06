Британские власти установил все детали покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию
По сведениям Телеграф, раскрыта вся цепочка людей, участвовавших в операции по отравлению экс-сотрудника ГРУ и его дочери. Источники издания утверждают, что теперь ГРУ понадобятся десятилетия, чтобы восстановить свои прежние позиции в Великобритании.
Британские власти обвиняют в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Именно под этими именами в Великобританию въехали сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.
Комментарии35
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captainobvious 06 января 2019 | 19:07
осталось дело за малым: предъявить общественности живого Сергея Скрипаля и не обколотую наркотиками (как в прошлый раз) его дочь...
edyunia 06 января 2019 | 19:11
captainobvious: \\осталось дело за малым\\
Продолжайте орать "этонемынастамнет" и действительно, вам мало до новых звиздюлин останется.
kreamssdick 06 января 2019 | 19:11
captainobvious: нахрен тебе Скрипаль.
captainobvious 06 января 2019 | 19:14
kreamssdick: а тебе нахрен Сенцов?
ugiazov 06 января 2019 | 19:36
captainobvious: А при чём тут Сенцов? Разве Скрипаль в тюрьме?
captainobvious 06 января 2019 | 19:39
ugiazov: а у Вас есть доказательство обратного?
kottigr1 06 января 2019 | 19:14
captainobvious: Судя по последующей после провала дербанке должностей в ГРУ, сотрудники этой спецслужбы сами слили британцам всё по этой операции. Кто-то этим смог достичь резкий карьерный рост и перераспределение средств среди стаи российских спецслужб.
captainobvious 06 января 2019 | 19:21
kottigr1: ГРУ и ФСБ отродясь не любили друг друга, для Вас это новость? ах, оставьте этот старый спор славян между собою ))
sagen 06 января 2019 | 20:00
captainobvious: Как они там любят друг друга, это их внутреннее дело, тем более в эпоху всеобщей толерантности. А вот что они обделались со Скрипалями, не только хотели убить чистой воды ватного путиноида, которого гораздо легче было перевербовать, но и провалили всю агентурную сеть чуть ли не по всему миру - это точно. Тут ведь у этой птички не только коготок увяз, она тут по самую шейку в дерьме сидит. Наши "петров и васечкин" все сделали правильно, к ним никаких претензий быть не может. Как приказали, они рискуя своей свободой, сделали.
Это было непростое задание, как бы кто не смеялся.
Но весь план оказался провальным. Счет разоблаченным агентам идет на сотни. Так держать...
captainobvious 06 января 2019 | 20:06
sagen: такая версия событий тоже имеет право на существование...
(tolerance mode: ON)
prade 06 января 2019 | 19:25
captainobvious: Путин в марте прошлого года цинично заявлял: "Вы там разберитесь сначала у себя". Вот британцы и разобрались, установили всех причастных к отравлению Скрипалей. Раскрылась очередная ложь и преступление Путина, капитан Очевидность.
captainobvious 06 января 2019 | 19:28
prade: гаага! гаага! она всё ближе, isn't it? ))
alxab 06 января 2019 | 19:50
captainobvious:
гаага! гаага! она всё ближе, isn't it? ))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ничего подобного! Гаага стоит себе на том же месте. Это Путин к ней всё ближе.
captainobvious 06 января 2019 | 20:01
alxab: ну, хоть так. Я не из тех людей, кто станет раскрывать глаза верующим в сказки в канун Рождества.
vienidi 06 января 2019 | 19:30
captainobvious: Вечно обколота -ваша жена и дочь, ибо знают с каким пригожинским дерьмо- троллем им приходится жить!!!
ensebeo 06 января 2019 | 19:31
captainobvious: а кремлеботы- это общественность?
captainobvious 06 января 2019 | 19:36
ensebeo: я понимаю, что для Вас общественность - исключительно рукопожатные и неполживые русофобы на содержании у Ходора и Невзлина,... ну так пусть хотя бы этой "общественности" предъявят... а то терзают, знаете ли, смутные сомнения, что семейство Скрипалей всё ещё живо-здорово. И Британцы не особо спешат эти сомнения развеять.
arbitrmvk 06 января 2019 | 19:53
captainobvious: Вы действительно добрый, или это просто Рождество Христво?
captainobvious 06 января 2019 | 19:59
arbitrmvk: перефразируя классика: "Моя доброта безгранична в пределах разумного"
piter_ug 06 января 2019 | 19:10
//раскрыта вся цепочка людей, участвовавших в операции по отравлению ...//
Сдаётся, что там этих цепочек далеко не одна.
Так что, эти цепочки ещё рвать и рвать.
ku000ku 06 января 2019 | 19:20
piter_ug: Чепига-Мишкин-Коробов-Путин-Мэй...а той уже шепнули в Пиндостане...
punyoshohlai 06 января 2019 | 19:11
Стоило ли? Всего-то из-за понтов
udavi_naebabchenko 06 января 2019 | 19:15
"... теперь ГРУ понадобятся десятилетия, чтобы восстановить свои прежние позиции в Великобритании."--------- Не, ну реально - дебильные дети. Пускай говорят, что хотят, лишь бы в штанысебенесрали.
punyoshohlai 06 января 2019 | 19:44
udavi_naebabchenko: Не, ну реально - дебильные дети.
Согласен. ГРУ - это сегодня не полковник Маневич, а полковники Чепига-Петров.
buzukin075 06 января 2019 | 19:15
Пусть Ми-6 и Ми-5 вместе со скотским ярдом не сцут - ГРУ своего не упустит! Завербуем английских младенцев - хрен отличишь английского патриота от российского диверсанта! Думаете - у нас одна Анна Чапман? Хе-хе! Малайский султан попался, а уж английские министры, што красивых девок не видали - все равно што уже у нас в кармане :)
punyoshohlai 06 января 2019 | 19:46
buzukin075: Думаете - у нас одна Анна Чапман?
Да у нас в городе на ул.Щорса не одна
alxab 06 января 2019 | 19:53
buzukin075:
Малайский султан попался
~~~~~~~~~~~~~~~
Малайский султан на днях плюнул на всё, повесил корону на гвоздик и ушёл в джунгли.
gogen 06 января 2019 | 19:19
Кому, интересно, был нужен этот подранок, кроме МИ - 6.
alex_d 06 января 2019 | 19:19
смешные...
какое отравление? потерпевший то где? ась?
это первое в истории дело без потерпевшего будет...
alxab 06 января 2019 | 19:55
alex_d:
какое отравление? потерпевший то где? ась?
это первое в истории дело без потерпевшего будет...
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Не стыдно глумиться над убийством? Одна из потерпевших в могиле.
olgalevtova 06 января 2019 | 19:20
Классно, что и жизни россиянам спасли, и преступление расследовали, и все нужное установили!
Когда нибудь РФ будет в состоянии и от лица государства за это поблагодарить.
gregor 06 января 2019 | 19:29
Я и 86 % и Захарова не верим .
Это всё Черчилль .
ugiazov 06 января 2019 | 19:44
Да и раскрыли-то многое журналисты. Позор секретчикам ГРУ.
mm1902net 06 января 2019 | 19:47
Читаю в очередной раз этот бред на Эхо, и думаю, а кому нужны эти публикации ни о чем???
vvbetin 06 января 2019 | 19:53
идиоты.. покажите скрипаля .. что он говорит...