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19:00, 06 января 2019

Судьба четырех Курильских островов не может быть решена без учета мнения местных жителей

Так считает премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В интервью телеканалу NHK он сказал, что на этих островах сейчас живут русские. Проблема не решится до тех пор, пока они не определятся с принадлежностью этих территорий.

Если Япония не возражает против проживания на Курильских островах россиян в случае передачи этих территорий, это не означает предоставления российским гражданам японского гражданства. Об этом «Эху Москвы» заявил бывший замминистра иностранных дел России Георгий Кунадзе. Кунадзе считает, что Россия вряд ли согласится расстаться с Курилами. Все разговоры об этом, по его мнению, похожи на мистификацию.

Комментарии

25

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cromwel 06 января 2019 | 19:03

а там что, ещё и местные жители остались? Я думал все уже вымерли давно

vsevolodsamara 06 января 2019 | 19:07

А провести референдум с вежливыми ускоглазыми людьми?

tvitov66 06 января 2019 | 19:35

vsevolodsamara: может за одно провести референдум в Выборге и Калининграде? Чо-та мне подсказывает что Выборг с удовольствием отчалит в Финляндию, а Калининград в Германию :)

post_v 06 января 2019 | 20:17

tvitov66:
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Почему все молчат про Карело-Финскую ССР?
Ведь она была образована еще до "освобождения Прибалтики" и даже раньше, чем Бессарабия стала Молдавской ССР! И намного раньше, чем Крым был передан Украинской ССР.

А если кто-то захочет восстановить Карело-Финскую ССР и отдать ей Выборгский и Приозерский районы Ленинградской области, которые были отобраны у Карело-Финской ССР?

needroid 06 января 2019 | 19:09

cromwel: как в Крыму...

kir_pich_101 06 января 2019 | 19:24

cromwel: Располагается одно из месторождений редкоземельного металла, много неизученного в недрах. Нескончаемые рыбные ресурсы. Отдать - преступление совершить без срока давности.

kottigr1 06 января 2019 | 19:05

Главное, что бы все прописанные россияне, перед передачей островов Японии, смогли поместиться на их территории. Суши может и не хватить..

begly_ 06 января 2019 | 19:11

Мое бы мнение, как местного жителя - миллион долларов нАнос. Кто хочет больше?

alex_d 06 января 2019 | 19:17

begly_: по счастью, таких как ты, жлобов и колбасников, у нас не большинство...

edyunia 06 января 2019 | 19:22

alex_d: \\у нас не большинство...\\
Ну это ты от зависти, сам небось бабушку курильщицу в родословных ищешь.

begly_ 06 января 2019 | 19:35

alex_d:

Где у меня про колбасу?, доллар давай!

tvitov66 06 января 2019 | 19:37

alex_d: / по счастью, таких как ты, жлобов и колбасников, у нас не большинство...

Ага - большинство и за 11-80 готовы власть цуловать в самые интимные промежности :)

kottigr1 06 января 2019 | 19:23

begly_: Мое бы мнение, как местного жителя - миллион долларов нАнос.
------------------------------------------------------------
Иенами возьмете ?

begly_ 06 января 2019 | 19:37

kottigr1:

И Еврами НЕТ! Доллар давай, давай доллар! И пол острова впридачу.

kottigr1 06 января 2019 | 19:45

begly_: Долларами, так долларами.. Какие предпочитаете ? .. Намибийские или сальвадорские ?

begly_ 06 января 2019 | 19:51

kottigr1:

Кургудубумбурбиямбскими.

gnom74 06 января 2019 | 19:23

В далёком 1989 году мечтали о японском видеомагнитофоне ,,Toshiba,, , затем в 1994 году об автомобиле ,,Celica,, , Япония и сейчас для многих не сбыточная мечта.

bja_1950 06 января 2019 | 19:24

Можно было бы там провести, к в Крыму, референдум. Да Кремль боится его проиграть.

peresvet73 06 января 2019 | 19:26

Согласно действующему УК, население РФ не может высказываться по сепаратистским вопросам.

ac_dc 06 января 2019 | 19:36

peresvet73:
А по каким вопросам оно может высказываться? Может по пенсионным?

testmeter 06 января 2019 | 19:41

peresvet73: А как же "свободное волеизъявление граждан" в Крыму?

begly_ 06 января 2019 | 19:46

testmeter:

Вотимено вотимено - крымский народ проголосовал ЗА!, присоединение к России на свободном и честном референдуме.

oрехов 06 января 2019 | 19:27

Так это территория страны всей вроде, здесь как с крымом не должно получмться, ага.

tv_victim 06 января 2019 | 19:32

Ога, так и будет, смеются кремляне!

alex949 06 января 2019 | 19:33

Да там казармы построили для проживания зеленых человечков !

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