Судьба четырех Курильских островов не может быть решена без учета мнения местных жителей

Так считает премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В интервью телеканалу NHK он сказал, что на этих островах сейчас живут русские. Проблема не решится до тех пор, пока они не определятся с принадлежностью этих территорий.

Если Япония не возражает против проживания на Курильских островах россиян в случае передачи этих территорий, это не означает предоставления российским гражданам японского гражданства. Об этом «Эху Москвы» заявил бывший замминистра иностранных дел России Георгий Кунадзе. Кунадзе считает, что Россия вряд ли согласится расстаться с Курилами. Все разговоры об этом, по его мнению, похожи на мистификацию.