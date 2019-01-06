Внутренние политические противоречия в США делают их ненадежным партнером – депутат

Внутренние политические противоречия в США делают их ненадежным партнером, однако России экономически выгодно это сотрудничество. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он прокомментировал отмену визита главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США.

Ранее в интервью газете «The Washington Post» директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн сообщил, что отмена визита главы «Роскосмоса» связана с позицией ряда американских сенаторов.

«Это вынужденная позиция НАСА, которая получилась под давлением политизированных кругов сената. Это присуще политике и бизнесу США. Когда нет какой-то выверенной четкой политики, когда одни круги лоббируют свои интересы, а другие стороны свои, то многие договоренности оказываются шаткими. В данном случае США не подходит под категорию надежного партнера», — отметил А.Чепа.

Депутат добавил, что США нередко ставят по д угрозу срыва уже достигнутые договоренности, и с этой проблемой сталкивается не только Россия.



Однако, по словам А.Чепы, у России есть «определенные экономические выгоды» для продолжения данного сотрудничества.

«Мы сотрудничаем со всеми теми государствами, которые считаем выгодными для нас. США пригласили Рогозина неслучайно, хоть он и находится в санкционных списках с 2014 года. Но когда США выгодно, они готовы обходить любые санкции, и в данном случае им выгоден приезд Рогозина, это выгодно НАСА.

У нас тоже есть определенные экономические выгоды в продолжение сотрудничества. Тем более что у нас есть общая орбитальная станция», — подчеркнул А.Чепа.