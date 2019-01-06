Мэр Таллина призвал сделать Рождество, которое отмечается 7 января, национальным праздником в Эстонии

По словам Таави Ааса, православные – это самая большая группа верующих в Эстонии, в том числе, в Таллине, и их желание быть в этот день со своими семьями надо уважать.

Эстонская православная церковь имеет статус самоуправляющей в канонической юрисдикции РПЦ Московского патриархата. Ее прихожанами являются 200 тысяч человек.