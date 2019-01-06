Мэр Таллина призвал сделать Рождество, которое отмечается 7 января, национальным праздником в Эстонии
По словам Таави Ааса, православные – это самая большая группа верующих в Эстонии, в том числе, в Таллине, и их желание быть в этот день со своими семьями надо уважать.
Эстонская православная церковь имеет статус самоуправляющей в канонической юрисдикции РПЦ Московского патриархата. Ее прихожанами являются 200 тысяч человек.
Комментарии5
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captainobvious 06 января 2019 | 18:39
Хорошая попытка, эстонцы, но нет... транзит не вернем ))
viktorova 06 января 2019 | 18:39
//Эстонская православная церковь имеет статус самоуправляющей в канонической юрисдикции РПЦ Московского патриархата.//
Пора и им сваливать и не кормить пыню и гуню.
captainobvious 06 января 2019 | 18:44
viktorova: учите матчасть: Эстонская апостольская православная церковь возникла на основании Томоса Константинопольского патриарха Мелетия IV от 7 июля 1923 года, принявшего Эстонскую православную церковь в свою юрисдикцию на правах автономии. Сосуществует параллельно с самоуправляемой Эстонской православной церковью Московского патриархата.
neyexo 06 января 2019 | 18:51
В Эстонии присутствует еще константинопольский (стамбульский, как теперь говорят) патриархат
raffal 06 января 2019 | 18:52
Похоже на фейк. В Эстонии празднуют Рождество тогда же, когда и во всех христианских конфессиях мира 25 декабря.
Православная Греция празднует Рождество 25 декабря – вместе с западными христианами
Православная Болгария празднует Рождество 25 декабря – вместе с западными христианами
Православная Румыния празднует Рождество 25 декабря – вместе с западными христианами
Почти все поместные православные церкви празднуют Рождество в ночь с 24 на 25 декабря - как и большинство христиан.
Похоже, что именно РПЦ раскольники в христианстве и именно РПЦ нуждается в реформации.