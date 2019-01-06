Приговор по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича будет вынесен в феврале
Об этом сообщил адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк. По его сведениям, нынешнее руководство Украины распорядилось, чтобы судьба Януковича была решена к годовщине расстрелов на Майдане.
Комментарии2
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astet 06 января 2019 | 18:41
Судя то всему
недолго осталось ждать,
когда будет слушаться дело
о гозизмене разбазаривателя земель русских Путина?
ura_123 06 января 2019 | 18:46
Вот это правильно. А более лучше чтобы и ещё одного кремлёвского пропагандона посадили на десяточку как раз к этому самому времени.