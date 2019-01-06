Мемориал погибшим в результате частичного обрушения жилой многоэтажки в Магнитогорске появится к лету
Это пообещали в пресс-службе губернатора Челябинской области. Там пояснили, что на демонтаж разрушенных подъездов и подготовку территории к установке памятника уйдет около трех месяцев.
По версии следствия, обрушение двух подъездов 10-этажного дома произошло в результате взрыва бытового газа. Погибли 39 человек.
Комментарии1
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cromwel 06 января 2019 | 18:50
вот сейчас больше заняться нечем кроме как о мемориале думать.