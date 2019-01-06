Администрация США изучает вопрос с задержанием и арестом в Москве американца Пола Уилана
Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Каких-либо подробностей относительно позиции Штатов по этому вопросу он не привел. Уилан был задержан по обвинению в шпионаже и запросил консульской помощи четырех стран, чьим гражданином является. Ранее Уилана посетил посол США в Москве Джон Хантсман.
Комментарии3
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a_buvgrobu 06 января 2019 | 18:43
Да башку ему отрубят и всего делов. Да пес с ним.. (с)
dataan 06 января 2019 | 18:47
a_buvgrobu: :)))))))))
Закончилось пиндосовское время.
cromwel 06 января 2019 | 18:48
Лучше бы пендосы в ответ банду кооператива озеро арестовали где-нибудь