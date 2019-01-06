Томос о предоставлении церковной независимости передана предстоятелю автокефальной украинской церкви Епифанию

Грамота о предоставлении церковной независимости передана предстоятелю новой автокефальной украинской церкви митрополиту Епифанию. Торжества, связанные с созданием новой церкви, проходят в Стамбуле. Новая церковь была создана в декабре прошлого года в ходе объединительного собора в Киеве. В нем приняли участие представители всех трех ветвей украинского православия.