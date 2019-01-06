Томос о предоставлении церковной независимости передана предстоятелю автокефальной украинской церкви Епифанию
Грамота о предоставлении церковной независимости передана предстоятелю новой автокефальной украинской церкви митрополиту Епифанию. Торжества, связанные с созданием новой церкви, проходят в Стамбуле. Новая церковь была создана в декабре прошлого года в ходе объединительного собора в Киеве. В нем приняли участие представители всех трех ветвей украинского православия.
Комментарии17
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kottigr1 06 января 2019 | 18:15
Святая Киевская Первопрестольная Русь вернула Независимость.
victor_xy 06 января 2019 | 18:27
Как прикольно! - теперь в фашистском укрогабоне есть аля вера и церковь сатаны имени алкаша петюни - этот урод алкоголик спьяну вдруг решил, что ему выродку сатаны это поможет остаться при власти с её кормушкой, - а что, такое вполне возможно, потому как все эти шумеры крайней степени быдло, да... :-D
aspid55 06 января 2019 | 18:34
victor_xy: Ты паскудная тварь хулишь православие и называешь его дьявольской сектой.
Гореть ты аду будешь, гнусная тварь. И черти будут сношать тебя раскаленными ломиками.
ura_123 06 января 2019 | 18:49
victor_xy: фршистский уркагабон положил своё начало в питерской подворотне)))
ykpo_typucto 06 января 2019 | 18:16
Читаешь новости из нормальных стран. Где то на Марс хотят лететь, где то на Луну садятся, где то ракеты сверзвуковые испытывают и только в Укрогабоне-тризуб из сала, кавуны на барже и какая-то фейковая бумажка от турецкого попа, которую никто не признает...Укродупа точно в 21 веке находится?)))
ykra_dupa 06 января 2019 | 18:19
ykpo_typucto: Вы просто не понимаете значимости цей перемоги ! Теперь НА укрогабоне официально разрешено креститься дулей и скакать во время молебна !
ykpo_typucto 06 января 2019 | 18:23
ykra_dupa: Да хоть дрочить во время молебна. Достаточно. Крымздик раз сто отписался, коттигр раз триста, баба данко раз двадцать поздравила, все хохлоботы по десятку раз написали про горящие пердаки русни. Все хватит.
aspid55 06 января 2019 | 18:37
ykpo_typucto: забавно смотреть как укротурист укродупу сношает прямо неустанно.
ребятки
уединитесь в своем сортире и забавляйтесь.
kottigr1 06 января 2019 | 18:24
ykpo_typucto: Где то на Марс хотят лететь, где то на Луну садятся..
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В РФ жителям разрешили бесплатный валежник собирать.. И чо ? Русофобишь ?
ykpo_typucto 06 января 2019 | 18:30
kottigr1: Мля такое ощущение, что раньше его никто не собирал, если нужно был. У тебя больная тема чтоль с этим валежником, раз 30 уже про него у тебя читал. Тебе самому то не смешно в 21 веке неделю радоваться какой то писуле от турецкого попа? Опережу тебя сразу, мне насрать на гундяя и поповские разборки.
kottigr1 06 января 2019 | 18:36
ykpo_typucto: Раньше за это сажали, как при Сталине за подобранный в поле колосок. Теперь вот ОтецЪ-родЪной В.В.Путин своей щедрой рукой разрешил.. Мол, берите !.. Достойны этого...
kottigr1 06 января 2019 | 18:41
ykpo_typucto: радоваться какой то писуле от турецкого попа?
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Если чо.. То Православные поклоняются жиду Иисусу, так что им всё равно до национальности верующего брата своего.
Украинская Церковь снова обрела свою семью. Этому и радуются православные всего мира. Это культурное событие.
Не новой же ракете радоваться, собирая валежник, в самом деле ..
redactor 06 января 2019 | 18:16
Какой томас? Бляxа что это за новости берестяных грамот? 21 век на дворе..
o_smirnov 06 января 2019 | 18:24
Правильно писать надо:
"Томос передан", а не "Томос передана",
и не "автокефальной украинской церкви", а "автокефальной украинской православной церкви".
unprejudiced 06 января 2019 | 18:29
По томосу все церкви раскольников что есть вне укропии переходят варфоломею. И предсказываю что скоро укры завопят зрада когда их церкви турки будут по всему миру себе отбирать. Кстати из текста томоса следует что этот епифаний должен упоминать в богослужениях всех глав всех православных церквей мира, в том числе Патриарха РПЦ Кирилла. Бу га га, по закону обязали укропов на коленях стоять перед РПЦ )))
ura_123 06 января 2019 | 18:53
unprejudiced: кирюшка,патриарх кирюшка это кто???
Кстати це хлопчик, зачем туркам отбирать ПО ВСЕМУ МИРУ! ПО ВСЕМУ и не меньше,украинские церкви?????"?????????????
ymnik29 06 января 2019 | 18:31
Все выдохлись ! Гомнорыгание пошло на спад (только 7 коментов) , только самые упоротые продолжают биться головой от слова "томос" .