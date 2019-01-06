Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что Курильский вопрос должен решаться с учетом мнения жителей четырех островов
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Курильский вопрос должен решаться с учетом мнения жителей четырех островов. Об этом он сказал в преддверие своего визита в Россию, намеченного на вторую половину января.
Россияне, по мнению Абэ, должны согласиться с возможным переходом четырех Курильских островов под управление Японии. Премьер считает, что в противном случае территориальная проблема не может быть решена. Означает ли это, что на островах должен пройти референдум, глава японского правительства не уточнил. Ранее Абэ утверждал, что план Токио не предполагает выселения с оспариваемых территорий россиян.
Тем временем член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире «Эха Москвы» назвал любые «слухи и разговоры» на тему Курильского вопроса «несостоятельными». Клинцевич добавил, что решение о включении четырех южных Курильских островов в состав СССР, принятое более 60 лет назад, законное и, по его мнению, не подлежит пересмотру.
В ноябре Синдзо Абэ сообщил, что Москва и Токио договорились ускорить переговоры по мирному договору между странами на основе советско-японской декларации 1956 года. Она предполагает последующую передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан.
Комментарии8
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alex949 06 января 2019 | 18:19
Нада срочно пережать на Курилы !
tanyaya 06 января 2019 | 18:20
Вообще-то по Конституции должен быть всероссийский референдум.
tanyaya 06 января 2019 | 18:24
Плешивый и так уже несколько островов Китаю под шумок продал. Сделка амо-собой засекречена, Все вырученные от продажи денежки, само-собой, пошли в плешивый кошелёк,
compare 06 января 2019 | 18:35
tanyaya: нет...это будет необъективное мнение..учитывая наш менталитет( пусть у соседа корова сдохнет),жители районов,не имеющих перспектив для такого "перерождения",с мстительным удовлетворением скажут всое:"сидите с нами в одном чане"!...нет,уж если "реф",то только для тех,кого это касается. а вы,мадам,уже приготовились "законопатить" окно возможностей?
post_v 06 января 2019 | 18:35
tanyaya:
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японского премьера интересует мнение российских пограничников, военных летчиков и их жен?
ykpo_typucto 06 января 2019 | 18:32
alex949: Переезжай, особенно на Хабомаи,, там кроме обосранных скал ничего нет, хоть поржем с тебя дегенерата, как ты будешь сидеть на скале и ждать, когда ускоглазые тебе миллион принесут)))
ykpo_typucto 06 января 2019 | 18:20
Медведев заявил:" Монако будем присоединять только после референдума жителей" и так сто раз.
Эхо вы ебанутые, только честно? Термос этот вонючий и какие то бредовые заявления косоглазого премьера. Больше новостей нет?)
don_ballon 06 января 2019 | 18:42
Есть суммы, за которые и Клинц Францевич продаст острова. Только в этом никакого политического смысла нет. Решение не популярное. Вот разве что кэшем в оффшорки вождюка...