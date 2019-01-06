Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что Курильский вопрос должен решаться с учетом мнения жителей четырех островов

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Курильский вопрос должен решаться с учетом мнения жителей четырех островов. Об этом он сказал в преддверие своего визита в Россию, намеченного на вторую половину января.

Россияне, по мнению Абэ, должны согласиться с возможным переходом четырех Курильских островов под управление Японии. Премьер считает, что в противном случае территориальная проблема не может быть решена. Означает ли это, что на островах должен пройти референдум, глава японского правительства не уточнил. Ранее Абэ утверждал, что план Токио не предполагает выселения с оспариваемых территорий россиян.

Тем временем член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире «Эха Москвы» назвал любые «слухи и разговоры» на тему Курильского вопроса «несостоятельными». Клинцевич добавил, что решение о включении четырех южных Курильских островов в состав СССР, принятое более 60 лет назад, законное и, по его мнению, не подлежит пересмотру.

В ноябре Синдзо Абэ сообщил, что Москва и Токио договорились ускорить переговоры по мирному договору между странами на основе советско-японской декларации 1956 года. Она предполагает последующую передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан.