Два подъезда жилой десятиэтжки, частично обрушившейся в Магнитогорске, будут снесены

Об этом сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Проведенная экспертиза рекомендует на время демонтажа отселить жителей еще двух подъездов. По итогам всех работ будет принято решение о дальнейшей судьбе дома. Местные власти обещают в ближайшие два дня подключить здание к газу и электроснабжению. Они утверждают, что сейчас это уже безопасности.

Между тем, жители пострадавшего дома боятся возвращаться в свои квартиры из-за трещин, появившихся в подъездах. Об этом «Эху Москвы» рассказал корреспондент интернет-газеты Znak.com Иван Маслов.

Обрушение двух подъездов 31 декабря произошло, по версии следствия, из-за взрыва газа. В результате трагедии погибли 39 человек.