Два подъезда жилой десятиэтжки, частично обрушившейся в Магнитогорске, будут снесены
Об этом сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Проведенная экспертиза рекомендует на время демонтажа отселить жителей еще двух подъездов. По итогам всех работ будет принято решение о дальнейшей судьбе дома. Местные власти обещают в ближайшие два дня подключить здание к газу и электроснабжению. Они утверждают, что сейчас это уже безопасности.
Между тем, жители пострадавшего дома боятся возвращаться в свои квартиры из-за трещин, появившихся в подъездах. Об этом «Эху Москвы» рассказал корреспондент интернет-газеты Znak.com Иван Маслов.
Обрушение двух подъездов 31 декабря произошло, по версии следствия, из-за взрыва газа. В результате трагедии погибли 39 человек.
Комментарии5
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kir_pich_101 06 января 2019 | 18:12
Вот как в столице нормальный дом снести, так быстро соберутся, а как здесь эту рухлядь разобрать, да новое жилье выделить, да парк на месте дома разбить, так нет, пусть живут дальше и дрожат от страха.
aladdinov_01 06 января 2019 | 18:31
«Два подъезда»
Блятттть!!! Не два подъезда, а ВЕСЬ ДОМ должен быть снесен, причем в первую чередь по психологическим мотивам, вне зависимости от цельности не рухнувшей части дома. Деньги на строительства нового дома для жидьцов удержать не из бюджета, а из зарплат прощелкавших хлебалом чекистов и коммунальщиков. Авось эти уроды не околеют.
kirill_zindermann 06 января 2019 | 18:12
Такое только в России может быть. Эти страшные трущёбы надо снести, людям дать новое жильё. Как теперь жить в этом "доме"? Может пусть администрация города теперь там работает?
kottigr1 06 января 2019 | 18:12
Два подъезда жилой десятиэтажки, частично обрушившейся в Магнитогорске, будут снесены..
Надеюсь, что хоть не вместе с жильцами, как было в прошлый раз ?
alo0000 06 января 2019 | 18:46
Это и есть - не экономить, как выразился президент?