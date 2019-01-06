NASA до сих пор официально не уведомило Роскосмос об отмене визита главы российской госкорпорации в США
Об этом «Эху Москвы» сообщил официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.
О переносе визита Рогозина в Штаты в интервью «Вашингтон пост» заявил глава NASA Джим Брайденстайн. По его словам, это связано с негативной позицией, которую занял по этому вопросу ряд сенаторов. Между тем, в России предупреждают, что возможная отмена поездки в Штаты Дмитрия Рогозина чревата приостановкой сотрудничества с США в области космоса.
Отказ главы NASA под воздействием влиятельных американских сенаторов встретиться с Дмитрием Рогозиным ставит под удар проект совместной окололунной станции Gateway. Меморандум о сотрудничестве Роскосмос и NASA подписали осенью 2017-го года. Ещё до прихода в госкорпорацию Рогозина. России в рамках проекта предложили построить шлюзовой отсек для выхода космонавтов на поверхность станции. Нашу сторону это предложение не устроило, поскольку ей нужно было изготовить отсек по техническим стандартам США и под американский скафандр. Рогозин меньше полугода назад объявил, что Россия может предложить свой проект окололунной станции. Помимо создания Gateway под угрозой и российско-американский проект по изучению Венеры. Ожидалось, что запуск межпланетной станции Венера-Д, эта буква означает долгоживущая, может состояться в 2026-м году. Пока неясно скажется ли срыв намеченной на февраль встречи глав Роскосмоса и NASA на совместной работе на МКС. Переговоры сулили договорённости в области дальнейшего использования космического пространства всего человечества, сообщил президент Российской академии космонавтики Лев Зелёный агентству ТАСС.
Отмена визита Рогозина в США вряд ли повлияет на работы МКС, но долгосрочных совместных с NASA проектах косвенно отразится. Это подтверждает научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Зампред думского Комитета по международным делам Алексей Чепа считает, что США превратились в ненадежного партнера, но Москве всё равно выгодно сотрудничество с Вашингтоном.
Что же касается партнерства Роскосмоса с другими странами, то, по мнению Моисеева создание, например российско-китайской околоземной станции вряд ли возможно из-за разницы интересов сторон.
Стоит отметить, что в ближайшее время Россия может лишиться и монополии на отправку к МКС американских астронавтов. Глава компании SрасеХ Илон Маск сообщил, что первый полет пилотируемого корабля Crew Dragon планируется уже в феврале.
Комментарии29
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edyunia 06 января 2019 | 18:08
Рогозин то, сам, хоть какое-то образование имеет?
compare 06 января 2019 | 18:10
edyunia: имеет-гуманитарное.он,как бы,несостоявшийся "журналист",но скорее всего,и там,от него толку было бы,"таксово"))
galina_683 06 января 2019 | 18:12
compare:
зато знает, как бухтеть про космические корабли в Большом театре...
Для освоения бюджета большего и не нужно.
zapadnay 06 января 2019 | 18:12
edyunia:
Неужто уже не считают нужным даже предупреждать?
Вроде как, журналист. Если так, то странно очень даже. По лицу не скажешь.
edyunia 06 января 2019 | 18:17
zapadnay: compare: \\Вроде как, журналист.\\
Если бы конструктор какой, то можно было бы понять почему совместное освоение космоса может обломится. А так сразу ясно без Рогозина не так эффективно бабло казённое осваивается.
klochkov 06 января 2019 | 18:15
Даже если уведомят, надо сделать вид, что не заметили и .....
все равно ехать....
Даже если на границе не пустят...включать дурака (в случае с рогозиным не отключать) и все равно настырно давить в сторону калифорнии....продавить...фиктивно женить на себе мулатку...и насвать это всё ..операция венера
kokapu 06 января 2019 | 18:52
klochkov: .продавить...фиктивно женить на себе мулатку...и насвать это всё ..операция венера
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И подхватить от мулатки в итоге что-нибудь этакое, венерическое...
uhovostro 06 января 2019 | 18:17
edyunia: Имеет. Был комсоргом в Усть-Кислодрищенском ПТУ №13...
a_buvgrobu 06 января 2019 | 18:08
Самим все надо делать.. базы строить, на Марсе яблони сажать.. если бы СССР надеялся на сотрудничество с американцами, вряд ли бы Гагарин полетел в космос..
alehan22748 06 января 2019 | 18:20
Думаю рагозин все еще надеется таки попасть в Америку и не сдает билет. Американцы тоже молчат и правильно. Пусть боров долетит до Нью-Йорка , а там уже ему можно дать пендаля в ж...пу и отлуп обратно в родной мухосранск! Или сразу в донбас - он давно обещал там засесть в окопе, но вместо этого почему то засобирался в Америку:)))
kottigr1 06 января 2019 | 18:21
a_buvgrobu: вряд ли бы Гагарин полетел в космос..
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Говорят его полет снимали в павильонах Останкино..
mavviomy 06 января 2019 | 18:33
a_buvgrobu: зато если бы не сотрудничал с немцами, то точно не полетел бы...
shakhtar 06 января 2019 | 18:08
Во , их в дверь не пускают так они в окно .....
sprav77 06 января 2019 | 18:08
На хр...а воры нужны НАСА?
kremlefurer 06 января 2019 | 18:08
Какое НАСА, пусть самолично батуты шьет и испытывает.
novyrusich13 06 января 2019 | 18:09
Издеваются гады над Рогозиным. Оставляют ему надежду, которую отнимут в последний момент.
Когда он уже с чемоданом на пороге будет стоять.
kirill_zindermann 06 января 2019 | 18:10
Не смешите людей. Гения космонавтики не пустили, прям теперь человечество в космос не полетит )) Хряк просто хочет проведать свою виллу в Майами , висит груша да нельзя скушать, вот и беситься батутчик. Посадите его на батут с порохом и отправьте на Луну... Это самое здравое решение которое только может быть. Можно ещё на черенок посадить от лопаты, но это не гуманно, хоть и справедливо.
viktorova 06 января 2019 | 18:10
Считаю, что рогозкосмосу не то, что шлюзовой отсек, гальюн построить нельзя доверить....
kottigr1 06 января 2019 | 18:10
Зря Рогозин переживает.. На границе уведомят.. При проставлении штампа американским ботинком в области мыслительного органа.. Вон, недавно даже Путин с таким штампом с саммита возвращался, всем Общероссийским телевидением со штанов отстирать не могут..
belovnikita 06 января 2019 | 18:32
kottigr1: облизать
mucha2018 06 января 2019 | 18:11
Ах, как мы надеемся побывать в гостях у ненавидимых нами пиндосов...И скулим по-щенячьи, и в глазки умилённо заглядываеь... А вдруг позовут,
galina_683 06 января 2019 | 18:15
Отсек под американский скафандр не устраивает Рогозина, виолончель не проходит...
kitaiss 06 января 2019 | 18:17
NASA до сих пор официально не уведомило Роскосмос об отмене визита главы российской госкорпорации в США
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игнорируют это мерзкую, жирную и лживую физиономию...
natalia2108 06 января 2019 | 18:18
Рогозин сидит на чемоданах на низком старте и ждёт стартового пистолета, в Америку хоцца, сил нет...
kp6ic 06 января 2019 | 18:25
как таких вообще можно куда-нибудь пускать?
belovnikita 06 января 2019 | 18:29
А пусть этот жирный хряк на бадуте скачет
nostradam 06 января 2019 | 18:32
Зачем американцам эти совместные проекты, если российский вкдад приближается к нулю?
good_water 06 января 2019 | 18:33
Ну и кому хуже?!
cromwel 06 января 2019 | 18:43
Такой кусок дерьма Америке не нужен