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18:00, 06 января 2019

NASA до сих пор официально не уведомило Роскосмос об отмене визита главы российской госкорпорации в США

Об этом «Эху Москвы» сообщил официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

О переносе визита Рогозина в Штаты в интервью «Вашингтон пост» заявил глава NASA Джим Брайденстайн. По его словам, это связано с негативной позицией, которую занял по этому вопросу ряд сенаторов. Между тем, в России предупреждают, что возможная отмена поездки в Штаты Дмитрия Рогозина чревата приостановкой сотрудничества с США в области космоса.

Отказ главы NASA под воздействием влиятельных американских сенаторов встретиться с Дмитрием Рогозиным ставит под удар проект совместной окололунной станции Gateway. Меморандум о сотрудничестве Роскосмос и NASA подписали осенью 2017-го года. Ещё до прихода в госкорпорацию Рогозина. России в рамках проекта предложили построить шлюзовой отсек для выхода космонавтов на поверхность станции. Нашу сторону это предложение не устроило, поскольку ей нужно было изготовить отсек по техническим стандартам США и под американский скафандр. Рогозин меньше полугода назад объявил, что Россия может предложить свой проект окололунной станции. Помимо создания Gateway под угрозой и российско-американский проект по изучению Венеры. Ожидалось, что запуск межпланетной станции Венера-Д, эта буква означает долгоживущая, может состояться в 2026-м году. Пока неясно скажется ли срыв намеченной на февраль встречи глав Роскосмоса и NASA на совместной работе на МКС. Переговоры сулили договорённости в области дальнейшего использования космического пространства всего человечества, сообщил президент Российской академии космонавтики Лев Зелёный агентству ТАСС.

Отмена визита Рогозина в США вряд ли повлияет на работы МКС, но долгосрочных совместных с NASA проектах косвенно отразится. Это подтверждает научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Зампред думского Комитета по международным делам Алексей Чепа считает, что США превратились в ненадежного партнера, но Москве всё равно выгодно сотрудничество с Вашингтоном.

Что же касается партнерства Роскосмоса с другими странами, то, по мнению Моисеева создание, например российско-китайской околоземной станции вряд ли возможно из-за разницы интересов сторон.

Стоит отметить, что в ближайшее время Россия может лишиться и монополии на отправку к МКС американских астронавтов. Глава компании SрасеХ Илон Маск сообщил, что первый полет пилотируемого корабля Crew Dragon планируется уже в феврале.

Комментарии

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edyunia 06 января 2019 | 18:08

Рогозин то, сам, хоть какое-то образование имеет?

compare 06 января 2019 | 18:10

edyunia: имеет-гуманитарное.он,как бы,несостоявшийся "журналист",но скорее всего,и там,от него толку было бы,"таксово"))

galina_683 06 января 2019 | 18:12

compare:
зато знает, как бухтеть про космические корабли в Большом театре...
Для освоения бюджета большего и не нужно.

zapadnay 06 января 2019 | 18:12

edyunia:
Неужто уже не считают нужным даже предупреждать?
Вроде как, журналист. Если так, то странно очень даже. По лицу не скажешь.

edyunia 06 января 2019 | 18:17

zapadnay: compare: \\Вроде как, журналист.\\
Если бы конструктор какой, то можно было бы понять почему совместное освоение космоса может обломится. А так сразу ясно без Рогозина не так эффективно бабло казённое осваивается.

klochkov 06 января 2019 | 18:15

Даже если уведомят, надо сделать вид, что не заметили и .....
все равно ехать....
Даже если на границе не пустят...включать дурака (в случае с рогозиным не отключать) и все равно настырно давить в сторону калифорнии....продавить...фиктивно женить на себе мулатку...и насвать это всё ..операция венера

kokapu 06 января 2019 | 18:52

klochkov: .продавить...фиктивно женить на себе мулатку...и насвать это всё ..операция венера
-------------
И подхватить от мулатки в итоге что-нибудь этакое, венерическое...

uhovostro 06 января 2019 | 18:17

edyunia: Имеет. Был комсоргом в Усть-Кислодрищенском ПТУ №13...

a_buvgrobu 06 января 2019 | 18:08

Самим все надо делать.. базы строить, на Марсе яблони сажать.. если бы СССР надеялся на сотрудничество с американцами, вряд ли бы Гагарин полетел в космос..

alehan22748 06 января 2019 | 18:20

Думаю рагозин все еще надеется таки попасть в Америку и не сдает билет. Американцы тоже молчат и правильно. Пусть боров долетит до Нью-Йорка , а там уже ему можно дать пендаля в ж...пу и отлуп обратно в родной мухосранск! Или сразу в донбас - он давно обещал там засесть в окопе, но вместо этого почему то засобирался в Америку:)))

kottigr1 06 января 2019 | 18:21

a_buvgrobu: вряд ли бы Гагарин полетел в космос..
-------------------------------------------------
Говорят его полет снимали в павильонах Останкино..

mavviomy 06 января 2019 | 18:33

a_buvgrobu: зато если бы не сотрудничал с немцами, то точно не полетел бы...

shakhtar 06 января 2019 | 18:08

Во , их в дверь не пускают так они в окно .....

sprav77 06 января 2019 | 18:08

На хр...а воры нужны НАСА?

kremlefurer 06 января 2019 | 18:08

Какое НАСА, пусть самолично батуты шьет и испытывает.

novyrusich13 06 января 2019 | 18:09

Издеваются гады над Рогозиным. Оставляют ему надежду, которую отнимут в последний момент.
Когда он уже с чемоданом на пороге будет стоять.

kirill_zindermann 06 января 2019 | 18:10

Не смешите людей. Гения космонавтики не пустили, прям теперь человечество в космос не полетит )) Хряк просто хочет проведать свою виллу в Майами , висит груша да нельзя скушать, вот и беситься батутчик. Посадите его на батут с порохом и отправьте на Луну... Это самое здравое решение которое только может быть. Можно ещё на черенок посадить от лопаты, но это не гуманно, хоть и справедливо.

viktorova 06 января 2019 | 18:10

Считаю, что рогозкосмосу не то, что шлюзовой отсек, гальюн построить нельзя доверить....

kottigr1 06 января 2019 | 18:10

Зря Рогозин переживает.. На границе уведомят.. При проставлении штампа американским ботинком в области мыслительного органа.. Вон, недавно даже Путин с таким штампом с саммита возвращался, всем Общероссийским телевидением со штанов отстирать не могут..

belovnikita 06 января 2019 | 18:32

kottigr1: облизать

mucha2018 06 января 2019 | 18:11

Ах, как мы надеемся побывать в гостях у ненавидимых нами пиндосов...И скулим по-щенячьи, и в глазки умилённо заглядываеь... А вдруг позовут,

galina_683 06 января 2019 | 18:15

Отсек под американский скафандр не устраивает Рогозина, виолончель не проходит...

kitaiss 06 января 2019 | 18:17

NASA до сих пор официально не уведомило Роскосмос об отмене визита главы российской госкорпорации в США
=============================================
игнорируют это мерзкую, жирную и лживую физиономию...

natalia2108 06 января 2019 | 18:18

Рогозин сидит на чемоданах на низком старте и ждёт стартового пистолета, в Америку хоцца, сил нет...

(комментарий скрыт)

kp6ic 06 января 2019 | 18:25

как таких вообще можно куда-нибудь пускать?

belovnikita 06 января 2019 | 18:29

А пусть этот жирный хряк на бадуте скачет

nostradam 06 января 2019 | 18:32

Зачем американцам эти совместные проекты, если российский вкдад приближается к нулю?

good_water 06 января 2019 | 18:33

Ну и кому хуже?!

cromwel 06 января 2019 | 18:43

Такой кусок дерьма Америке не нужен

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