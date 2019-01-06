NASA до сих пор официально не уведомило Роскосмос об отмене визита главы российской госкорпорации в США

Об этом «Эху Москвы» сообщил официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

О переносе визита Рогозина в Штаты в интервью «Вашингтон пост» заявил глава NASA Джим Брайденстайн. По его словам, это связано с негативной позицией, которую занял по этому вопросу ряд сенаторов. Между тем, в России предупреждают, что возможная отмена поездки в Штаты Дмитрия Рогозина чревата приостановкой сотрудничества с США в области космоса.

Отказ главы NASA под воздействием влиятельных американских сенаторов встретиться с Дмитрием Рогозиным ставит под удар проект совместной окололунной станции Gateway. Меморандум о сотрудничестве Роскосмос и NASA подписали осенью 2017-го года. Ещё до прихода в госкорпорацию Рогозина. России в рамках проекта предложили построить шлюзовой отсек для выхода космонавтов на поверхность станции. Нашу сторону это предложение не устроило, поскольку ей нужно было изготовить отсек по техническим стандартам США и под американский скафандр. Рогозин меньше полугода назад объявил, что Россия может предложить свой проект окололунной станции. Помимо создания Gateway под угрозой и российско-американский проект по изучению Венеры. Ожидалось, что запуск межпланетной станции Венера-Д, эта буква означает долгоживущая, может состояться в 2026-м году. Пока неясно скажется ли срыв намеченной на февраль встречи глав Роскосмоса и NASA на совместной работе на МКС. Переговоры сулили договорённости в области дальнейшего использования космического пространства всего человечества, сообщил президент Российской академии космонавтики Лев Зелёный агентству ТАСС.

Отмена визита Рогозина в США вряд ли повлияет на работы МКС, но долгосрочных совместных с NASA проектах косвенно отразится. Это подтверждает научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Зампред думского Комитета по международным делам Алексей Чепа считает, что США превратились в ненадежного партнера, но Москве всё равно выгодно сотрудничество с Вашингтоном.

Что же касается партнерства Роскосмоса с другими странами, то, по мнению Моисеева создание, например российско-китайской околоземной станции вряд ли возможно из-за разницы интересов сторон.

Стоит отметить, что в ближайшее время Россия может лишиться и монополии на отправку к МКС американских астронавтов. Глава компании SрасеХ Илон Маск сообщил, что первый полет пилотируемого корабля Crew Dragon планируется уже в феврале.