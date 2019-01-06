Россиянин Сергей Устюгов занял 2-е место по итогам лыжной многодневки Тур де Ски в Италии
Таким образом он в 3-й раз в карьере стал призером этого лыжного состязания, а первым к финишу пришел норвежец Йоханнес Клэбо.
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Таким образом он в 3-й раз в карьере стал призером этого лыжного состязания, а первым к финишу пришел норвежец Йоханнес Клэбо.
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Комментарии4
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kuchumka 06 января 2019 | 17:55
Молодец русский лыжник!!!
a_buvgrobu 06 января 2019 | 17:55
Честно астматиков не победить..
sprav77 06 января 2019 | 18:01
С ума сойти.
unprejudiced 06 января 2019 | 18:08
В лыжах есть только астматики и русские, кто на равных борются. Во всяком случае сейчас. Слава команде путина! Как там оппозиционные лыжники пробежали? Ах да, таких же нет в принципе, ибо оппозиционеры работать и трудиться не любят, всё мечтают дорваться до власти и бюджет разворовывать, что мы на укропии видим сейчас