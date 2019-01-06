В Польше задержан хозяин квест-рума, где при пожаре погибли пять девушек
В польской полиции уточнили, что 28-летний житель Великопольского воеводства доставлен в Кошалин для проведения следственных действий. По предварительным данным, дверь на выход участники могли открыть только тогда, когда выполнят все задания. К моменту пожара, они не выполнили и половины. В помещении были серьезные нарушения пожарной безопасности.
Комментарии2
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sunixyivchai 06 января 2019 | 17:43
Без сомнения все следы ведут в ГРУ России, а хозяин квест-рума является агентом Кремля. Куда смотрит мировая общественность, где осуждение акта вандализма Кремлём?
zapadnay 06 января 2019 | 17:55
Удивляюсь людям, которые непонятно ради чего рискуют своей безопасностью. Как можно было соглашаться на такие условия?!