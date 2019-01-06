В Польше задержан хозяин квест-рума, где при пожаре погибли пять девушек

В польской полиции уточнили, что 28-летний житель Великопольского воеводства доставлен в Кошалин для проведения следственных действий. По предварительным данным, дверь на выход участники могли открыть только тогда, когда выполнят все задания. К моменту пожара, они не выполнили и половины. В помещении были серьезные нарушения пожарной безопасности.