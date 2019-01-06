В Пентагоне продолжается череда отставок после ухода главы военного ведомства Джеймса Мэттиса
О своей отставке объявил глава аппарата Минобороны контр-адмирал Кевин Суини, занимавший этот пост два года. В своем заявлении он отметил, что возвращается в частный сектор.
Комментарии6
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novyrusich13 06 января 2019 | 18:06
Редкая птица долетит дол середины Днепра - говаривал Гоголь.
Редкий американец может работать с Трампом.
Но что поделать, приходится.
есть еще люди, которые сводят его глупые решения к нулю.
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что сроки вывода американских войск из Сирии зависят от ликвидации оставшихся боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в стране и обеспечения безопасности сил самообороны курдов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Есть некоторые препятствия, которые мы хотим устранить, от которых зависит вывод (войск)", - заявил он журналистам в Иерусалиме. "Конкретные сроки проистекают от политических решений, которые мы должны выполнить", - добавил он.
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Так что Трамп полагает, а Болтон его поправляет.
a_buvgrobu 06 января 2019 | 18:13
Видать ,Дональд не даёт деньжат по-лёгкому срубить. А как же глобальная безопасность? Проклятые Россия, и Китай с Кореей спать и жрать спокойно не дают..
juruyivanovich 06 января 2019 | 18:22
В США ещё не поняли, что отставка главы Пентаглна была осуществлена по распоряжению Путина?
Теперь Путин формирует новый состав руководителей Пентагона.
Суверинитету США пришёл конец. Ведь даже Хиллари своими руками отдала производство урана в США под контроль Путину.
Плачьте, суслики и прочее хомячьё! Ваш Хузяин сдувается на глазах.
rampa 06 января 2019 | 18:29
juruyivanovich: интересно, почему Путин так заботится об американцах, а о своем народе нет?
rampa 06 января 2019 | 18:23
вот бывает же такое. Люди имеют свое мнение, в чем-то не согласны, уходят, реально оценив свои возможности. И только у нас - СТАБИЛЬНОСТЬ! Проворовавшиеся, развалившие все, что можно, благоденствуют. Ну. в крайнем случае, их с одного "теплого" места в другое такое же пересаживают, назначая на его место точно такого же ((((((((
stoik68 06 января 2019 | 18:33
Заведется паршивая овца в стаде. Всё стадо перепортит. Трамп имеется ввиду.