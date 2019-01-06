Отмена визита Дмитрия Рогозина в США может привести к срыву российско-американской научной миссии на Венеру

Об этом ТАСС сообщил зампред Совета РАН по космосу Лев Зеленый. Он напомнил, что совместный проект изучения Венеры предполагает создание Россией посадочной станции. Американская сторона должна дополнить миссию различными исследованиями и, возможно, малым космическим аппаратом.