Отмена визита Дмитрия Рогозина в США может привести к срыву российско-американской научной миссии на Венеру
Об этом ТАСС сообщил зампред Совета РАН по космосу Лев Зеленый. Он напомнил, что совместный проект изучения Венеры предполагает создание Россией посадочной станции. Американская сторона должна дополнить миссию различными исследованиями и, возможно, малым космическим аппаратом.
Комментарии45
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gvs 06 января 2019 | 17:35
Главного венерика в космос не пустили ))))
cattt 06 января 2019 | 17:37
gvs: Борова давно пора запустить на Венеру!
ura_123 06 января 2019 | 17:37
gvs: Это Вы про славного покорителя Луны Рогозина?
kottigr1 06 января 2019 | 17:38
gvs: Вот же недавно Роскосмос "пиндосов" уже Луной пугал.. Теперь уже Венерой. К вечеру наверное уже и до Плутона доберется ?
post_v 06 января 2019 | 18:39
kottigr1:
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может,всё проще - деньги на полет к Венере давно "освоены", и теперь самое время найти американского стрелочника?
kir_pich_101 06 января 2019 | 17:37
Страна, которая не может наладить сортировку и утилизацию мусора пустить на Венеру???
galina_683 06 января 2019 | 17:58
kir_pich_101:
Главная российская посадочная станция давно уже дислоцируется в Басманном суде...
secondvenmud 06 января 2019 | 18:28
kir_pich_101: "наладить сортировку и утилизацию мусора"
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Да эти "ешь ананасы, рябчиков жуй" не продают нам заводы по сортировке и переработке. Полетим сразу на Альфа Центавру. "Мы на горе всем буржуям. Мировой пожар раздуем. Мировой пожар в крови - Господи, благослови! "
asyrj 06 января 2019 | 17:39
Бедная Венера!
sprav77 06 января 2019 | 17:39
Рогозин это кто?
kottigr1 06 января 2019 | 17:42
sprav77: Рогозин это кто?
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Таксотоп..
dmast79 06 января 2019 | 17:39
Давно бы так! Все эти прожекты - полная чушь. Деньги лучше потратить на конкретные сегодняшние, реальные нужды - на то же перевооружение на Сармат и Авангард, на свою собственную орбитальную станцию лёгкого класса.
mavviomy 06 января 2019 | 17:54
dmast79 - обмоченный ватник-мечтатель. Вы пригожинские болваны знаете сколько вы бюджетных денег в пустую проели? Тут не то что на "Ангару", но и на подметание улиц и даже на нормальные сортиры денег хватило бы.
dmast79 06 января 2019 | 18:11
mavviomy: миллионы гастарбайтеров из средней Азии и украины, подметают улицы и чистят сортиры за спасибо? мечтатели это вы, в промежутками между взмахами мётел... ))
alehan22748 06 января 2019 | 18:14
Пуск пилотируемой (С экипажем) ракеты Crew Space X на МКС намечен на февраль 2019 гг. Все рагозин, никому ты больше не нужен со своими ракетами времен сРалина-Гагарина....все просрал. Отсос Петрович подкрался незаметно:)))
dsa_dsf 06 января 2019 | 18:27
alehan22748: подумаеш - будит такс-водолазов тренировать
viktorova 06 января 2019 | 17:40
Так они, наверняка, и не хотят никакой совместной миссии. Зачем открывать научные секреты безнадежно отставшему Рогозкосмосу.
galina_683 06 января 2019 | 18:02
viktorova:
зато в области балета Рогозин впереди планеты всей...
kuchumka 06 января 2019 | 17:41
Больше всего вони сейчас будет от хохлов и еврейчиков и тем и этим Венера не светит еще лет пятьсот как минимум ибо отсталые они.
kottigr1 06 января 2019 | 17:53
kuchumka: Пока пованивает лишь "Роскосмос"...
Госкорпорация Роскосмос обнародовала отчет о своей деятельности за 2017 год, в котором говорится о проблемах с достижением целевых показателей и их причинах. Согласно плану, доля российского экспорта ракетно-космической техники по итогам 2017 года должна была составить 24,5% от мирового, но по факту этот показатель составил лишь 8,5%. Причинами этого провала в отчете названы санкции, падение курса рубля, а также выход на рынок пусковых услуг частных американских компаний с демпинговыми ценами запусков, которым помогает государство. Одной из таких компаний госкорпорация называет SpaceX Илона Маска. Неудачи объясняются и тем, что украинские производители не поставили комплектующие или задержали производство ракеты-носителя, что привело к переносу пусков на 2018 год.
О как ! В космическом лузерстве путинской РФ виноваты проклятые "пиндосы", "рука Запада" и хохлы.. !
kuchumka 06 января 2019 | 17:57
kottigr1: вот я и говорю, тебе как дело до этого, ты не русский и живешь не в России, но исправно тут воняешь?
kottigr1 06 января 2019 | 18:01
kuchumka: Вам из своего Израиля сложно судить кто и где живет. Вы там сначала у себя с арабами разберитесь, прежде чем лезть к нам в Россию со своими глупыми фантазиями..
kuchumka 06 января 2019 | 18:05
kottigr1: ничего нового, как обычно проекция-психическое заболевание, ну или у тебя скудоумие ибо ты ничего нормального даже придумать не можешь, клоун ты всея Эхооо)))
kottigr1 06 января 2019 | 18:07
kuchumka: Даже пьяный проспится, а Вам с этим ещё и помирать..
Кто-то же должен помочь вашей шизофрении ?
kuchumka 06 января 2019 | 18:11
kottigr1: ты пустой и примитивный, ни ума ни фантазии, проваливай ибо с тобой не интересно. Даю возможность пукнуть какой нибудь примитив напоследок. Жду)))
kottigr1 06 января 2019 | 18:17
kuchumka: Держи свои 11,80 и беги дальше попрошайничать... Большего ты не заработал. Старайся !
compare 06 января 2019 | 18:12
kuchumka: нашлось тебе место в "игнор-помойке"! все...с удовольствием,пинка под с...у!
kuchumka 06 января 2019 | 18:20
compare: вот и правильно, иди в задницу и не занимай мое время своим еврейским бредом.
mucha2018 06 января 2019 | 18:21
kuchumka: Точно. И ты от этой вони помрёшь.
sunixyivchai 06 января 2019 | 17:48
Эка потеря, у них есть целый Илон Маск, который не только на Венеру, но и на любую планету вселенной способен запустить космический корабль! Осталось разорвать поставки дорого российского титана и американцы будут делать обшивку летательных аппаратов их высокопрочного картона пропитанного волшебной слюной Илона Маска!
ruthenocene 06 января 2019 | 18:27
sunixyivchai: Деточка, ты, наверное, удивишься, но по производству титана Россия занимает третье место в мире - после Китая и Японии:)))
dsa_dsf 06 января 2019 | 18:31
sunixyivchai: а ты титан на черный хлеб мазать и жрать?
kitaiss 06 января 2019 | 17:51
Отмена визита Дмитрия Рогозина в США может привести к срыву российско-американской научной миссии на Венеру
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единственное к чему приведёт пендаль рогозину под @раку со стороны США, дык это то, что миссия на Венеру станет называться американская научная миссия на Венеру...
a_buvgrobu 06 января 2019 | 17:51
Последствия такие, думаю - Рогозина приучат являться в США только по свисту. Без всяких заявлений о сотрудничестве и т.п.м
s_a_n_d_r_a 06 января 2019 | 17:56
Чел в санкционном списке и чего ожидали? Не проще ли заменить Рагозина?
vladimirgornitsky 06 января 2019 | 17:57
Какой может быть совместный проект с американцами, если глава Роскосмоса прямо обвиняет американцев во вредительстве на МЧС и отрицает высадку американцев на Луну. И если начальник Рогозина демонстрирует всему миру мультики, где Россия бомбит Флориду и угрожает Америке российскими ракетами, которую ведущий госканала ТВ грозит превратить в ядерный пепел.
И после этого они говорят, что хотят дружить и сотрудничать и обижаются, что с ними не желают иметь дело. .
niza2104 06 января 2019 | 17:59
А чем так ценен собственно Рогозин, что без него и на Венеру не полететь?
nikolas123 06 января 2019 | 18:04
Я думаю жирный на батуте и до Юпитера долетит
sparky 06 января 2019 | 18:05
Для продолжения совместных проектов достаточно пригласить руководителя НАСА в Россию или послать в США конкретных руководителей проектов.
Было бы желание, а надутые губы трепача Рогозина могут пошлепать и дома.
oneoretwo 06 января 2019 | 18:06
...правильно, что отказались: венера - не луна, с батута не допрыгнешь....
timber_head 06 января 2019 | 18:14
От расстроятся американцы-то... Не, ну наши, конечно запустят. На батуте. Жаль что не Рогозина.
molchun 06 января 2019 | 18:14
Посадочная станция? На Венеру? Вы там в своем уме? Она там не проживет и часа.
genviru Геннадий Вилнер 06 января 2019 | 18:15
Чего стоит эта программа, если она рушится из-за брезгливости её организаторов, не желающих сидеть за одним столом столом с негодяем!
dsa_dsf 06 января 2019 | 18:21
Да сразу "авангардом" по америкам шарахнуть за такую борзость - Димке каникулы амерские сорвали, вообще страх потеряли
ruthenocene 06 января 2019 | 18:39
Янки плачут и бьются башкой о стены - ой-вэй, русские выйдут из проекта по Венере! Гипс сымають, клиент уежжаеть! :)
Никто не помнит, когда состоялась последняя успешная российская межпланетная миссия? Правильно - НИКОГДА! :))
Если приписывать РФ достижения СССР, то последняя успешная (частично:)) межпланетная миссия - Фобос-2 в далёком 1988-м...