Судьба четырех Курильских островов не может быть решена без учета мнения местных жителей
Так считает премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В интервью телеканалу NHK он сказал, что на этих островах сейчас живут русские. Проблема не решится до тех пор, пока они не определятся с принадлежностью этих территорий.
Комментарии38
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kir_pich_101 06 января 2019 | 17:35
а вот если замкадье туда все прописать, так и мнение ясно какое будет, хоть тушкой, хоть чучелом...
Скрепы уже не держат, текут...
kotbajune 06 января 2019 | 17:41
"пока они не определятся с принадлежностью этих территорий."
вообще-то за такие попытки во всех странах и у нас срока от 10 лет и выше
может быть теперь по-японски каждый подъезд имеет право определяться, и сколько раз на дню
neyexo 06 января 2019 | 17:59
kotbajune:
залезаем на авито, ищем там избу какую-нибудь
tanyaya 06 января 2019 | 18:04
neyexo: Я бы прикупила конуру. Была в Японии - это для русского сознания как фантастика. В хорошем смысле невероятное.
kotbajune 06 января 2019 | 18:07
tanyaya:
т.е. судьба портовой проститутки вас устроит, лишь только бы называлась гейшей
tanyaya 06 января 2019 | 18:14
kotbajune: Да вас, я как посмотрю, полностью устраивает судьба дешёвой пригожинской проститутки за 11 рублей и 80 копеек. И вы учите при этом вашем backgroung кого-то не ковырять в носу?
kotbajune 06 января 2019 | 18:27
tanyaya: Нет, это ваши слова
"Была в Японии - это для русского сознания как фантастика"
1. Откуда портовая знает про русское сознание, от Серафмма Соровского до Николая Фёдорова и Андрея Колмогорова?
только портовая бл.. может утверждать такое про мой народ, на языке, которого она же его и похабит
"яко пёс , возвратившийся на свою блевоту"
astet 06 января 2019 | 18:00
kotbajune: судьба 4 курильских островов
не может быть решена
без общероссийского референдума!!!
В противном случае
разбазаривателя земель русских сука Путина
приговорить к расстрелу!!!
tanyaya 06 января 2019 | 18:08
astet: Да что вы там так -то? Дайте хотя бы нескольким тысяч людей спастись. А там уж...
viktorova 06 января 2019 | 17:36
//Проблема не решится до тех пор, пока они не согласятся с принадлежностью этих территорий.//
Наивный Абэ. Ктож ему скажет согласны они или нет? он лично поедет жителей опрашивать? Или эллочке чуровой поверит?
semia 06 января 2019 | 17:36
Остальное с Путиным уже решили? Остаась= малость,спросить жителей островов (другие россияне не в счет!).Главное и результаты референдума подделывать не надо. Все -за.
ivan14 06 января 2019 | 17:37
Мнение местных жителей волнует только премьера Японии но никак не президента России !
novyrusich 06 января 2019 | 17:41
ivan14: Президент России это мнение знает. Для него проблема в том, что стоимость любого жилья, даже собачьей конуры, сейчас на Курилах взлетит неимоверно.
ura_123 06 января 2019 | 17:40
Местные уже вовсю изучают японский)))
neyexo 06 января 2019 | 18:05
ura_123:
его бесполезно учить. Во-первых, знать как родной не будешь. В-вторых, в Японии есть корейцы, которые там родились, прекрасно говорят по-японски и с ними на одно лицо - но там каждый знает, что они корейцы и каждый день им напоминают
i_c_e 06 января 2019 | 18:43
neyexo: Это правда. Больших расистов чем японцы представить себе трудно. Но дети уже будут говорить без проблем. Далеко не все остануться (уж от предложения на проживание в любом другом городе РФ, оплаченное Японией, будет сложно отказаться работнику военной столовой или консервной фабрики — а других «местных жителей» там нет, только вояки). Русская диаспора, появившаяся в Японии после революции, ассимилировала с неимоверной скоростью (то есть исчезла). И вообще я не верю, что Вова это сделает. Не потому что хорош — а потому-что испугается. Он же вечно править хочет, а тут такой козырь тайным врагам и завистникам. Хотя в экономическом плане, да ещё если не разворуют японские инвестиции, это, конечно, было бы для всего региона грандиозным шагом вперёд.
dominator13 06 января 2019 | 17:40
Повезёт людям.Будут жить в цивилизованной стране
ura_123 06 января 2019 | 17:42
А не провести ли жителям островов референдум,типа того что был в крыму?
dmast79 06 января 2019 | 17:47
ura_123: Русские Крыма высказались за Россию. И русские Курил выскажутся за Россию. Чего же непонятного?
i_c_e 06 января 2019 | 17:55
dmast79: Снимите розовые очки.
tanyaya 06 января 2019 | 18:01
i_c_e: Он вообще слепой. Ничего кроме Скабеевой и Соловьёва видеть не может. Туннельный синдром зрения.
tiridas 06 января 2019 | 18:13
i_c_e: Снял. Картина маслом не поменялась. В РФ никаких признаков изменения позиции по вопросу государственной принадлежности островов!
И только ЭМ выкладывает одну за одной заказные статьи от своих записных глашатаев, да транслирует реплики япона-мать-премьера.
8-О
i_c_e 06 января 2019 | 18:18
tiridas: А когда это мнение кого наверху волновало? По любому вопросу?
v_pupkin0 06 января 2019 | 18:39
dmast79: По опросу проведенному местным изданием почти 100% населения России проживающих на этих четырех Курильских островах согласны выйти из России, где они голодают, питаются одной рыбой и недоживают до пенсии и согласны перейти жить в состав страны Японии.
i_c_e 06 января 2019 | 17:44
Так большинство скажет, что не русские, а айну. Ну а решит Владимир Владимирович прям с крепостными отдавать, и кто если заартачится — заменят на другого «айну». Найдут, чай, в такое большой стране.
serjio99 06 января 2019 | 17:48
Не было ни гроша, да вдруг алтын.
Но, кажись, в смысле "золотого дождя" в виде всяких социальных выплат, Япония не самая продвинутая страна. На эти радости западноевропейцы горазды.
lenin3 06 января 2019 | 17:53
serjio99: зато баб силиконовых на Курилах будет в достатке,японцы это любят...)))
neyexo 06 января 2019 | 17:55
Вот именно. Надо провести референдум.
Только сначала по реновации заменить жителей
lam62 06 января 2019 | 17:58
Тут интересно, что речь идет не о двух островах Малой гряды, как это упоминалось в российской прессе, а о всех четырех южно-курильских островах
rus095 06 января 2019 | 17:59
Ой, ну когда же этот Синдзо АбЭ поймет- никто и не собирается отдавать, продавать, давать в аренду эти острова. Глупый совсем этот япошка. Надо было при Ельцине суетиться- а теперь уже поздно.
malanoff 06 января 2019 | 18:02
А где мы потом искать будем этих местных жителей , чтобы спросить с них за разбазаренные земли России ? Кто придумал такую чушь ? Путин ?
len56 06 января 2019 | 18:05
А как туда прописаться?
Где найти присягу японскому императору на русском?
tanyaya 06 января 2019 | 18:11
len56: Ищите и обрящете. На русском.
tina56 06 января 2019 | 18:06
Как местных? Эй! Умалишённые!!!
\\\\\ Любое отчуждение территории РФ, осуществляемое без согласия народов России выраженного через референдум - является незаконным и грубо нарушает Конституцию РФ. Для разрешения вопросов, затрагивающих территориальную целостность, необходим всенародный референдум. Кроме того, такая передача, возможно, содержит состав преступления в виде неисполнения В.Путиным своих обязанностей Президента РФ по обеспечению территориальной целостности РФ. Конституция РФ прямо предписывает обеспечивать целостность и неприкосновенность своей территории (статья 4, часть 3).\\\\
i_c_e 06 января 2019 | 18:15
tina56: Да ладно. На всё есть конституционный суд. И «больше двух сроков подряд» можно. И отстойный Крым можно легко присоединить не спрашивая никого из РФ. И территория отданая вовсе «не территорией РФ» вовремя окажется. Что вы, право слово, как бюрократ.
tina56 06 января 2019 | 18:24
i_c_e: вот моя наивность...Ваша правда.
buva53 06 января 2019 | 18:08
В общем долгая история с этими островами...Не худо бы и народ России спросить - хотя о чём я, холопов не спрашивают.
oneoretwo 06 января 2019 | 18:12
...у бандитов родина - это там, где навар хороший - плевать им на курилы...