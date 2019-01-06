«Несущие элементы частично обрушившегося дома в Магнитогорске не имеют повреждений»

Во всяком случае так утверждает мэр города Сергей Бердников. Ранее жильцы 3 подъезда жаловались на трещины. Как выразился Бердников, трещины носят косметический характер. За ними установлено наблюдение.

Напомним, два подъезда дома 31 декабря обрушились, по официальной версии, из-за взрыва газа. Погибли 39 человек. Дальнейшая судьба дома пока не определена. Предварительно, обрушившиеся подъезды будут снесены.