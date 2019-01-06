Несущие элементы частично обрушившегося дома в Магнитогорске не имеют повреждений
Во всяком случае так утверждает мэр города Сергей Бердников. Ранее жильцы 3 подъезда жаловались на трещины. Как выразился Бердников, трещины носят косметический характер. За ними установлено наблюдение.
Напомним, два подъезда дома 31 декабря обрушились, по официальной версии, из-за взрыва газа. Погибли 39 человек. Дальнейшая судьба дома пока не определена. Предварительно, обрушившиеся подъезды будут снесены.
Комментарии13
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chnch 06 января 2019 | 17:32
"трещины носят косметический характер." - это шедевр словесности....
cattt 06 января 2019 | 17:35
chnch: chnch: Панельные дома это карточный домик, потяни за блок, вот он весь и развалится.
aladdinov_01 06 января 2019 | 17:46
«Несущие элементы частично обрушившегося дома в Магнитогорске не имеют повреждений»
Бляттть! Да они еще крепче стали! Они теперь ебибетские пирамидоны переживут нах. Зуб даю! Роисся, вперде!
kreamssdick 06 января 2019 | 17:52
aladdinov_01: Мера бы поселить во взорванную дыру
a_buvgrobu 06 января 2019 | 17:35
Предлагаю всю чиновничью братию Магнитогорска, и все кто будет принимать решение в том, что дом пригоден для проживания переселить в этот дом. А их квартиры займут жильцы этого дома.
wicked_digger 06 января 2019 | 18:03
a_buvgrobu: а кто должен оплатить новые квартиры людям? У нас капитализм уже 30 лет, если что, за свою собственность только сам отвечаешь. Не застраховал - живи на улице.
lenin3 06 января 2019 | 18:11
wicked_digger: вы правы:все свободные квартиры в городе уже распределены между родственниками и друзьями Бердникова,причём,бесплатно.Капитализьм,однако...
rampa 06 января 2019 | 18:27
wicked_digger: у вас капитализм? Вы в какой стране живете?
a_buvgrobu 06 января 2019 | 18:37
wicked_digger: Тот, я полагаю, кто десятилетиями исправно собирает деньги с этих самых людей, в том числе и за газовое хозяйство..Каждый день, если мне не изменяет память, не к этим ли людям взывают со всех каналов телевидения с просьбами и увещеваниями собрать деньги то на лечение детей, то ещё на что-то.. по поводу "Не застраховал - живи на улице." у нас социальное государство декларируется конституцией и её гарантом, нет ?..
pusto1 06 января 2019 | 17:36
у панельного дома есть несущие элементы? уверен, там щели, чтоб заткнуть, одного ватника мало будет.
putin_itogy 06 января 2019 | 17:41
Вот тебе бабушка и реновация...
А вы что думали,
что Магнитогорск это тоже на букву "М",
как и Москва?...
sprav77 06 января 2019 | 17:59
7-й подъезд после взрыва превратился в камешки. Ужас. Как жаль людей, на которых властям плевать.
sprav77 06 января 2019 | 18:06
Российский люд тупой- всему поверят буквально.